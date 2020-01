Soha nem volt még ilyen negyedéve az Apple-nek

Az iPhone 11-nek köszönhetően rekord negyedéves bevételt és profitot könyvelt el az Apple az október-decemberi időszakban – derül ki a társaság tegnap, piaczárás után közzétett gyorsjelentéséből. Az Apple részvényei 2 százalékos pluszba ugrottak a zárás utáni kereskedésben, a jó eredményeket beárnyékolja, hogy a koronavírus terjedése az Apple üzletére is hatással lehet.

Az iPhone

Az Apple legfontosabb terméke az okostelefon, mind a bevételben, mind a profitban képviselt súlya alapján, ezért kulcsfontosságú, hogy mi történik a termékkel. Az ősszel piacra dobott iPhone 11 széria a vártnál erősebben debütált, annak ellenére, hogy az igazi nagy termékmegújulást az idei évre várható az 5G-s telefonnal, ami elemzők szerint egy új „szuperciklust” indíthat el a terméknél.

Értékesítési volument már egy ideje nem közöl az Apple a termékeire, a gyorsjelentésből annyi derül ki, hogy az iPhone eladásaiból közel 56 milliárd dollárnyi bevétele volt az Apple-nek 2019 negyedik negyedévében, az 7,6 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Az elemzők „mindössze” 51,62 milliárd dolláros bevételt vártak az iPhone-ból.

A többi termék

A szolgáltatások üzletág, amely például az Apple Music, az Apple Pay, az iCloud és az Apple alkalmazásboltjának bevételeit foglalja magában, közel 17 százalékos bevételnövekedésről számolt be a negyedik negyedévre az előző év azonos időszakához képest és már a teljes bevétel 14 százalékát adta. A negyedik negyedévben elindult az Apple streaming szolgáltatásai is, az Apple TV+, bár egyelőre még csak mérsékelt hatásai lehettek a bevételre, mivel az új Apple-terméket vásárlók egy évig ingyen használhatják a szolgáltatást. Jelenleg közel 480 millióan fizetnek elő valamelyik Apple-szolgáltatásra (egy éve 360 millió volt), a cél 600 millió a 2020-as pénzügyi év végére.

A hordható és otthoni termékek bevételei, ami például az Apple Watch okosórát tartalmazza, szintén dinamikus, 36 százalék feletti növekedést mutattak. A cégvezér szerint nem tudtak a negyedévben annyi AirPodot és Apple Watch 3-at gyártani, amekkora kereslet lett volna rá és a közeljövőre is készlethiánnyal számolnak. Közben a Macintosh számítógépek és az iPadek bevételei csökkentek, 3, illetve 11 százalékos volt a visszaesés.

Minden régióban növekedett az Apple termékeket használók száma, az aktív készülékek száma eléri az 1,5 milliárdot – kommentálta a negyedéves eredményeket az Apple vezérigazgatója, Tim Cook.

Az eredmények

Nem csak a bevétel, de a nyereség is új negyedéves csúcsot döntött az Apple-nél a negyedik negyedévben, ami a karácsony miatt hagyományosan a legerősebb negyedéve a cégnek és az egész szektornak is. A működési eredmény 9 százalékkal a nettó eredmény 11 százalékkal, az egy részvényre jutó eredmény pedig 19 százalékkal ugrott meg. Az EPS közel 20 százalékos növekedése a saját részvény vásárlások részvényszám-csökkentő hatásának is köszönhető.

4,99 dollárra rúgott az Apple nyeresége részvényenként, ami kellemes meglepetést okozott, az elemzők ugyanis 4,55 dollárt vártak.

A profitráták is javulnak, a bruttó fedezeti szint 40 bázisponttal 38,4 százalékra emelkedett, a működési eredményszint 20 bázisponttal javult, 27,8 százalékra.

Osztalék és saját részvény vásárlások

Az Apple 25 milliárd dollárt juttatott vissza részvényeseinek a negyedik negyedév folyamán, ebből 20 milliárd dollárt tett ki a saját részvény vásárlás, ezen felül 3,5 milliárd dollárnyi osztalékot kaptak a részvényesek. Az erős készpénztermelő-képességgel működő cég készpénzállománya még így is 207 milliárd dollár volt a negyedév végén, nettó készpénzállománya pedig 103 milliárd dollár volt.

Mit hoz a jövő?

A szokásához híven az Apple most is megfogalmazott számszerű várakozásokat a folyó negyedévre, a január-márciusi időszakra:

A bevétel 63 és 67 milliárd dollár között lehet (elemzői várakozás 63,6)

A bruttó fedezeti szint 38 és 39 százalék közé eshet (elemzői várakozás 38,3%)

A működési költségek 9,6 és 9,7 milliárd dollár között lehetnek

Az effektív adókulcs 16,5 százalékra rúghat.

De Tim Cook hozzátette, hogy a megszokottnál szélesebb sávokat határoztak meg, elsősorban a koronavírus okozta bizonytalanság miatt. Az Apple-nek több beszállítója is van Vuhan környékén, de hozzátette, hogy vannak alternatívák. Tegnap már ázsiai lapok arról írtak, hogy az iPhone első féléves gyártási tervei is veszélybe kerülhetnek a járvány miatt.

Eddig egy üzletet zárt be az Apple Kínában, több üzletben pedig csökkentette a nyitvatartási órákat az alacsonyabb látogatószám miatt. Kína a cég harmadik legnagyobb piaca, a teljes bevétel 15 százalékát adja.

Árfolyamreakció

A negyedéves gyorsjelentés közzétételét követően 2 százalékot emelkedett az Apple árfolyama a zárás utáni kereskedésben. Az elmúlt napokban nyomás alá kerültek a papírok a koronavírus terjedése és annak reálgazdasági hatásaival kapcsolatos aggodalmak közepette, az egész részvénypiaccal együtt. De a tavalyi, közel 90 százalékos árfolyamemelkedés után ez még csak egy kis korrekciónak tekinthető.

Címlapkép: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images