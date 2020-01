Jön a következő lakossági részvénykibocsátás a magyar tőzsdén

Tavaly december közepén sikeresen zárult a DM-KER zártkörű részvénykibocsátása, a vállalat közel egymilliárd forint friss tőkéhez jutott, a vállalat tőkeemelését idén január elején jegyezték be, ma pedig megindult a kereskedés a vállalat részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde Xtend kategóriájában. A mai tőzsdei csengetést a DM-KER vezetői végezték el, akik az azt követő sajtótájékoztatón elmondták, hogy még az idei második negyedévben lakossági részvényjegyzésre kerülhet sor.

A mai piacnyitást követő sajtótájékoztatón a DM-KER vezetői és nagytulajdonosai, Megyeri Sándor és Bátor Ferenc a tőzsdére vezető útról, a tőkepiaci tanulási folyamatról, és a vállalat terveiről beszéltek. Megyeri Sándor elmondta, hogy 2018-ban fogalmazódott meg bennük egy új vállalati stratégia, a cél az volt, hogy egy átlagos kkv-cégből az iparág legjobb középvállalatává fejlődjön a DM-KER, a cél eléréséhez pedig nemzetközi terjeszkedést hajt végre a vállalat és a mezőgazdasági piacon erősítené pozícióját, egyrészt akvizíciókkal, másrészt új termékeknek a bevonásával. A mezőgazdasági piac jóval nagyobb, mint a másik piac, az építőipari, ahol a vállalat szintén jelen van, ez utóbbi, éves szinten közel 70 milliárd forintos piacon a top 3 szereplő egyike a DM-KER, a 220 milliárd forintos mezőgazdasági piacon egy erőteljesen fejlődő középvállalkozásnak számít a vállalat, itt a cél az, hogy 3-5 éven belül a top 3 vállalat egyike legyen a DM-KER. A növekedésben a vállalat teljes támogatást kap partnereitől, a Bobcat-től és a Doosan-tól is. A tervek között szerepel, hogy még 2020-ban megnyissa a DM-KER az első külföldi márkakereskedését, azt azonban egyelőre nem árulták el a cég vezetői, hogy melyik országban terjeszkedne a DM-KER. Az esetleges akvizíciókkal kapcsolatban sem mondhattak még konkrétumokat a cég vezetői, azt azonban elmondták, hogy a magyar mezőgazdasági gép piac rendkívül sok szereplős, mintegy 150 olyan kkv van a jelenleg 220 milliárd forintos piacon, sok az olyan vállalat, amelynek a forgalma 1-1,5 milliárd forint alatti, a DM-KER már tárgyalásban van ilyen cégekkel.

A tőzsdei jelenlét nem cél volt, hanem egy eszköz ahhoz, hogy a vállalat megvalósítsa a céljait, a növekedéshez tőkére van szükség, a tőzsde pedig a DM-KER számára a legjobb színtér a tőkebevonásra. A tőzsdei jelenlét abban is segít, hogy olyan nagyvállalatok, amelyek eddig nem ismerték a DM-KER-t, komoly partnerként fogadják el a vállalatot.

Bátor Ferenc elmondta, hogy a tőzsdéig vezető út egy fontos tanulási folyamat volt, a vállalat többek között beiratkozott a BÉT ELITE Programjába. A fejlődés komoly szervezetátalakítással is járt, többek között a menedzsment és a tulajdonosi szint szétválasztásával, ami egy kkv életében nehéz, de fontos dolog, ugyanis a tulajdonosoknak valamelyest el kell engedniük az operatív irányítást, előrébb kell tekinteni. A szervezetátalakítás a hatékonyságot is javítja, a cél a nagyvállalatihoz hasonló hatékonyság elérése volt.

A tőkepiaci tervek között szerepel, hogy a DM-KER az idei második negyedévben lakossági részvényjegyzést tervez, a cél az, hogy több száz lakossági befektetőt vonjanak be a tulajdonosi körbe. 300-500 millió forintos tőkebevonást tervez a vállalat, a mostani nagytulajdonosok, Megyeri Sándor és Bátor Ferenc nem tervezik, hogy értékesítsenek részvényeikből, az ő tulajdoni hányaduk a mostani 75-ről 72 százalékra csökkenhet a lakossági IPO után. A menedzsment gondolkodik kötvénykibocsátásban is, ezzel kapcsolatban már elkezdődtek a tárgyalások. További részvénykibocsátást a lakossági IPO-n túl nem tervez a vállalat, de ha olyan lehetőség adódik például a külföldi terjeszkedés kapcsán, akkor elképzelhető további részvénykibocsátás. Idén egy Munkavállalói Résztulajdonosi Programot (MRP), indítana a vállalat, ezen keresztül is motiválná az alkalmazottait. A cég vezetői osztalékpolitika kialakításában is gondolkodnak. A vállalat részvényeivel egyelőre a BÉT Xtend kategóriájában kereskednek, de a célok között szerepel, hogy feljebb lépjen a DM-KER a Standard majd pedig a Prémium kategóriába.

A 10 éves múltra visszatekintő DM-KER építőipari és agrár-gépek forgalmazásával és szervizelésével foglalkozik, többek között a Csehországban gyártott Bobcat és a dél-koreai Doosan munkagépek hivatalos forgalmazója. A vállalat árbevétele 2018-ban 8 milliárd forint volt, tavaly 20-25 százalékkal közel 10 milliárd forintra nőhetett a bevétel (hivatalos számok még nem jelentek meg). Tavaly decemberben a DM-KER sikeres zártkörű tőkeemelést hajtott végre. A túljegyzéssel záruló tranzakció keretében végül 3 800 forintos áron, 996,77 millió forint értékben, 262 310 darab részvény került értékesítésre. A tranzakcióban a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által kezelt Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap 14,55 százalékos részesedést szerzett a társaságban. A tőzsdei bevezetés és a tranzakció bonyolításában Kijelölt Tanácsadóként a Random Capital és partnere, a Navigator Investments, valamint az EY vettek részt.

