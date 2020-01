Újabb járműipari beruházás készülődik Magyarországon

Az elkövetkező hetekben bejelenthetik a Murakami Corporation magyarországi beruházását a Világgazdaság szerint, a lap szerint január közepén az autóipari beszállító magyar leányvállalatot alapított.

Heteken belül bejelentésre kerülhet a Murakami Corporation magyarországi beruházása a Világgazdaság szerint. A japán társaság a személyautó-visszapillantók gyártása mellett a járműiparnak is szállít kamerát, emellett épület- és bútorüveget is készít. A cégcsoport Ázsiában és az Egyesült Államokban is rendelkezik érdekeltséggel, míg Németországban 2017-ben alapítottak leánycéget.

A lapnak a hazai befektetés hírét nem erősítette meg a cég kézbesítési megbízottjaként megjelölt Explico Zrt. A Világgazdaság szerint a Murakami Corporation érkezését leginkább az támasztja alá, hogy január 14-én a Murakami Corporation egyedüli tagjaként hazai vállalatot alapított Murakami Manufacturing Kft. néven. A lap szerint a cég székhelye megegyezik az Explico Zrt-vel.

A Világgazdaság szerint a Kft. tavalyi létesítő okirata alapján a cég általános tevékenysége a gépjárműalkatrész-nagykereskedelem, a társaság főtevékenységei között szerepel a lemez, fólia, cső, műanyag- és gumitermékek, járműmotor-alkatrészek és síküveg gyártása is.

A leányvállalat jegyzett tőkéje hárommillió forint, a cég vezető tisztségviselője a Világgazdaság szerint Maeda Kenta, aki egyben az anyavállalat vezető menedzsere is.

