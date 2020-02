Őrületes jóslat érkezett a Teslára

Elképesztően optimista célár érkezett a Tesla részvényeire, az ARK Investment elemzője szerint közel tízszereződhet a papírok árfolyama 2024-re. Egy lépéssel közelebb is került ma a 7000 (!) dolláros célárfolyamhoz a Tesla, ugyanis 12 százalékot szárnyalt a papír az amerikai kereskedésben.

Mintegy egy évvel ezelőtt Elon Musk a Tesla tőzsdei kivezetéséről beszélt és be is mondott egy 420 dolláros árat. Akkoriban az ARK Investment egy elemzésében azt fejtegette, hogy ez az ár nagyban alulértékelné a céget, mert öt éven belül valahol 700 és 4000 dollár között kellene lennie az árfolyamnak. Most frissítette a Tesla-modelljét az elemzőház és még vadabb célárakat közölt.

Az alapszcenárió 7000 dolláros célár 2024-re, ami a tízszerese a részvények pénteki záróértékének. A legoptimistább forgatókönyvre 15000 dolláros célárat fogalmazott meg, de még a pesszimista célár is több mint kétszeres árfolyamemelkedést vár (1500 dollár).

Az ARK szakértői csapata három fő tényezőt vizsgált a modelljében, a bruttó fedezeti szint és a tőke hatékonyságának alakulását(amit egy autó előállítási költségével azonosítanak), valamint az önvezető technológiát. A legnagyobb potenciált a költségcsökkentésben és a marzsok javításában látják, az elemzők szerint 80 százalék az esélye annak, hogy a vállalat 40 százalékos profitszintet ér el. Ahogy az akkor szokott történni, amikor egy domináns márka a versenytársak előtt jár az innovációs ciklusban. Az ARK Investment kevésbé hisz viszont az önvezető technológiában, szerintük 70 százalék az esélye annak, hogy a Tesla nem fog tudni egy teljes mértékben önvezető autót megalkotni.

Az elemzők szerint öt éven belül az elektromos autók adhatják az értékesítések harmadát, azzal párhuzamosan, hogy olcsóbb és jobb elektromos autók kerülnek a piacra. A Teslának 18 százalékos piaci részesedést jósolnak.

Az ARK Investment befektetési vezetője a Teslát ma a 20 évvel ezelőtti Amazonhoz hasonlítja.

Ebben az optimizmusban nem osztozik a Wall Street többsége, az átlagos 12 havi célár jelenleg 536 dollár, ami alacsonyabb, mint a jelenlegi árfolyam. Jellemzően 4-5 éves távra nem is fogalmaznak meg célárakat az elemzők.

A Tesla árfolyama szárnyal a mai kereskedésben, 12 százalékos pluszban jár a papír.

(Marketwatch)