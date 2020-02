6 milliárd forintos kötvénykibocsátás jöhet az Optimum Solarnál

A Scope Ratings elvégezte az Optimum Solar Kft. értékelését, a társaság 6 milliárd forintos, tervezett kötvénykibocsátása előtt.

A Magyar Nemzeti Bank tavaly nyáron indította el vállalati kötvényvásárlási programját, amelynek keretösszegét az MNB tavaly decemberben 450 milliárd forintra emelte meg. A Növekedési Kötvényprogramban való részvétel egyik feltétele, hogy a vállalatok legalább B+ minősítést kapjanak egy hitelminősítőnél. A Scope Ratings sorra végezte a kötvénykibocsátást tervező hazai társaságok hitelminősítését, a Scope kedden az Optimum Solar Kft. értékelését tette közzé.

Az Optimum Solar B+ kategóriába került a Scope Ratingsnél, stabil kilátással, a vállalat kötvényeinek besorolása szintén B+ lett, ez egyébként az MNB minimum elvárása ahhoz, hogy az adott társaság bekerülhessen a Növekedési Kötvényprogramba.

A tervezéssel, beszerzéssel és építéssel is foglalkozó hazai szolárcég B+ besorolását a Scope Ratings szerint támogatja a cég stabil profitabilitása és a hazai támogató szabályozó környezet is, ami serkenti az ágazat szolgáltatásai iránti keresletet, a szerződéses lemaradások okozta korlátozottan látható cash flow ellenére is. A besorolást továbbá támogatja a jó EBITDA kamatfedezet és a megfelelő likviditás is.

A besorolást korlátozza a cég európai és helyi építői kontextusban kis léptéke, továbbá a társaság egyvonalas fotovoltaikus erőművi fókusza is. Korlátozó még a gyenge földrajzi diverzifikáció, a szegmenskoncentráció és a viszonylag gyenge hitelminőségű ügyfelekkel szembeni kitettség. A besorolást korlátozza emellett a várhatóan növekvő tőkeáttétel is, ami mögött a Scope által számított, kiigazított negatív szabad működési cash flow előrejelzés áll. Az elemzés azonban kiemeli, hogy ez a növekedési vállalatok tipikus tulajdonsága.

Az Optimum Solar kilátásai stabilak, amellyel kapcsolatban a Scope értékelése több kedvező tényezőt is figyelembe vesz. A cég stabil kilátásai magukban foglalják az Optimum Solar általi 6 milliárd forintos kötvénykibocsátást amire várhatóan 2020. első felében kerülhet sor.

