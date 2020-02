Kimondta a neves befektető: a Tesla egy techcég

Mindenkit a Tesla árfolyamának elmúlt napokban látott szárnyalása foglalkoztat a tengerentúlon is. Jim Cramer, a CNBC neves műsorvezetője is kifejtette véleményét.

Ritkán látott tempóban drágulnak a Tesla részvényei, a hétfői 20%-os menetelés után kedden még 17%-ot emelkedett az árfolyam, már 900 dollár felett jár a kurzus.

A CNBC műsorában Jim Cramer egyenesen úgy fogalmazott:

a Tesla egy technológiai vállalat, ezért ennek megfelelően is kell értékelni a társaságot.

Azt is hozzátette, hogy az elektromos autógyártó berlini gyára korszakváltó lehet. Arra a kérdésre, hogy továbbra is optimista-e a céget illetően, tekintettel a látványos részvénydrágulásra, úgy fogalmazott, hogy igen, továbbra is a fedélzeten van.

Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images