Mindenki ezt kérdezi most: miért szállt el a Tesla árfolyama az egekbe?

Hatalmas sztori lett a Teslából, a cég piaci értéke már nagyobb, mint a Volkswagené és a Daimleré együtt, hamarosan a világ legnagyobb piaci értékű autógyártója lehet. A befektetők elkezdték árazni, hogy a Tesla lesz Az Elsőszámú Mobilitási Szolgáltató. Régen túl vagyunk már azon, hogy autógyártóról beszéljünk, a cég árazása is ennek megfelelő.

Elszállt az árfolyam

Valósággal felrobbant a Tesla árfolyama az elmúlt hónapokban, csak tavaly június óta közel 5-szörösére emelkedett az amerikai autógyártó részvényárfolyama, ez most az egyik legnagyobb tőzsdei sztori.

Az árfolyamemelkedés olyan mértékű, hogy a vállalat piaci értéke már a világ egyik legnagyobb autógyártójáét, a Volkswagenét is jóval meghaladja, már csak a Toyota van előtte, több mint annyit ér, mint a sorban utána következő két német autógyártó, a Volkswagen és a Daimler.

Minek szól ez az elképesztő emelkedés?

Az árfolyam meredek emelkedése mögött több tényező áll:

Sokan inflexiós pontnak tartják 2020-at, a gyártás és az értékesítés idén nagyot ugrik, és a Tesla végre tartósan profitot termelhet, egyre kevesebben gondolják úgy, hogy a Teslának egzisztenciális kihívásokkal kellene szembenéznie. A Tesla előrejelzése szerint 2020-ban több mint 500 ezer autó adnak majd el, felfut a 3 és az Y gyártása is, a negyedéves szabad cash-flow és az adózott eredmény mostantól pozitív lesz (átmeneti kivételekkel), és a biznisz önfinanszírozóvá vált.

Ahogy a vezető autógyártók egymás után jönnek ki elektromos autóikkal, úgy válik egyre láthatóbbá az az előny, amire az elmúlt egy évtizedben a Tesla szert tett, például az akkumulátortechnológiában, a házon belüli fejlesztésekkel (saját hardver, szoftver, chip, akkumulátor stb.), az önvezető rendszerek fejlesztésében, a szoftverfrissítésekben, túlzás lenne azt állítani, hogy behozhatatlan a Tesla előnye, de hogy tetemes, az kétségtelen.

Az optimisták közül sokan gondolják azt, hogy a Teslát nem, mint autógyártót, hanem mint a jövő kihívásaira leginkább felkészült tech céget, legrosszabb esetben is A Jövő Mobilitási Szolgáltatóját látják a Teslában, és ennek megfelelőnek, magasnak kell lennie az árazásnak is.

A modellpaletta egyre inkább olyan autókból áll, amikből nagy volument gyártani a Tesla, ezeken az autókon pedig profitot is elér a cég. A Model 3 nagy siker, ennek az értékesítése hamarosan Kínában is felpörög, és jön az Y, ami a cég történetének legnagyobb darabszámban eladott autója lehet.

A befektetők egyre inkább hosszútávú sztorikat is elkezdtek beárazni a Tesla árfolyamába, például azt, hogy néhány éven belül a szoftverfrissítésekből (az autóvásárlás után extrákat vehetnek a Tesla-tulajdonosok, az autóikat a távolból frissíti a Tesla) brutális bevétele és profitja lehet az amerikai cégnek, az akkumulátortechnológia fejlődésével elérhető költségcsökkentés akár jelentősen javíthatja a cég profitabilitását, a Musk tervei között szereplő önvezető robottaxi flotta pedig egy új szintre emelheti a céget, mint mobilitási szolgáltatót.

A tőzsdei árfolyamemelkedésben nagy szerepe van annak, hogy a befektetők igencsak megosztottak a Tesla jövőjével kapcsolatban, a pesszimisták közül, akik szerint a cég túlélése sem biztos, sokan shortolták a Tesla részvényeit, ők pedig egymás után menekülnek, zárják pozícióikat, a vételeik pedig egyre magasabbra húzzák az árfolyamot.

Na, majd most

Egymás után két negyedévben is profitot termelt a cég! Ez a Teslánál nagy szó, ugyanis az elmúlt években veszteséges volt a működés, ennek a két negyedévnek örülnek most nagyon a Tesla-hívők, akik persze nem felejtik el kiemelni, hogy az elmúlt évek veszteségeit is részben az okozta, hogy a cég méretéhez képest hatalmas beruházási programot hajt végre a vállalat, új autó- és akkumulátorgyártó üzemek épültek/épülnek, új modelleket (Y, Roadster, Semi, Cybertruck) fejlesztenek, világbajnok töltőhálózatot építenek. Erre mondják azt a kritikusok, hogy a különböző állami támogatások (állami támogatás a telekvásárláshoz, üzemépítéshez, állami hitelek nem csak az Egyesült Államokban hanem Kínában is, elektromos autó vásárlási támogatás stb.) nélkül nem csak veszteséges lett volna a Tesla, hanem konkrétan nem maradt volna életben. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy reklámra közel nullát költ a cég, vagyis marketingen is sokat spórol a vállalat, a híreket akkor is uralja a Tesla.

Szóval a grafikon a negyedéves profit alakulásáról, aminek most annyira örülnek a hívők:

Csakhogy, mutatunk még két grafikont, ami egy kicsit távolabbról nézve mutatja az eseményeket. Az elsőn jól látszik, hogy az elmúlt években tartósan veszteséges volt a Tesla, az elmúlt évtizedben a kumulált veszteség 6,5 milliárd dollár volt, vagyis a Tesla mindent bizonyított eddig (gyors beruházás és fejlesztés, zseniális hajtáslánc, gyorsan fejlődő autopilot, szoftverfrissítés, világbajnok töltőhálózat stb.), csak azt nem, hogy képes profitábilisan működni.

A legizgalmasabb ábra azonban a következő. Ezen az látszik, hogy az elemzők, és a piaci szereplők egy része mindig a következő évre várta a nagy fordulatot. Pont, mint most.

2012-ben az elemzői profitvárakozások átlaga több mint 100 millió dollár nyereség volt, azt az évet végül 74 millió dollár veszteséggel zárta a Tesla, 2014-re már több mint 200 millió dollár nyereséget vártak az elemzők, közel 300 millió dolláros mínusz lett a vége, 2015 volt az első év, amire az elemzők már több mint félmilliárd dolláros profitot vártak, akkor 889 millió dollár veszteséget ért el a Tesla, és így tovább. A tavalyi évre már több mint egymilliárd dollár profit volt a várakozás, de megint nem sikerült profittal zárni az évet, 2020-ra pedig már 1,7 milliárd dolláron is álltak a várakozások.

Mit gondolnak az elemzők?

Mivel a Tesla sokáig nem termelt profitot, ezért maradt az árbevétel alapú árazás a szektortársakkal való összehasonlításhoz. A következő grafikon bal alsó sarkában a ponthalmaz a „normálisan” árazott autógyártók P/S alapú árazását mutatja, és van néhány pont, ami kilóg a többi közül, ilyen a Tesla is, a 2020-as árbevétellel számolt szorzója közel 4,4-es, miközben a legtöbb autógyártó papírja 0,2-0,6-os P/S szorzón forog. Kiugró, de nem példa nélküli a Tesla árazása, ugyanis a befektetők például a Ferrarit még magasabb, közel 7,6-os P/S rátán árazzák.

A Tesla historikusan sem olcsó, mert bár 2015 előtt láthattunk extrém értékeket, az elmúlt 5 évben ritkán állt olyan magasan a Tesla árazása, mint most.

Viszont a várakozások alapján 2020-tól profitábilis lesz a Tesla, és egyre magasabb profitot ér el, így megnézhetjük az árazását az árfolyam és a profit hányadosa alapján is. Itt is nehezen összehasonlítható más autógyártók papírjaival a Tesla-részvény, ami a 2021-es profittal számolva is közel 57-es P/E rátán forog, amit némileg igazol, hogy brutális növekedési fázisban van a cég, a várakozások szerint a vállalat adózott eredménye a következő két évben több mint 80 százalékkal nőhet.

Van most már 7000 dolláros célárunk is, de hogy a realitások talaján maradjunk, nézzük meg, mit mutat az elemzői konszenzus. A célárak átlaga több mint 50 százalékkal lejjebb áll, mint a mostani árfolyam, de még a Reuters adatbázisában található legmagasabb célár (764 dollár) is alacsonyabb, mint amilyen magasra a Tesla árfolyama emelkedett.

Mint ahogy a befektetők, az elemzők is rendkívül megosztottak a Teslával kapcsolatban, a legfrissebb ajánlások alapján 10 elemző vételre, 10 tartásra és 15 eladásra ajánlja a Tesla-részvényeket.

Konklúzió

Mit kapunk a Tesla-részvények megvásárlásával? Egy olyan vállalatban szerezhetünk részesedést, ami eddig gyakorlatilag csak veszteséget ért el, de aminél soha nem volt még akkora az esélye, hogy végre tényleg profitot termeljen, mint most. Úgy nőtt bőven 100 milliárd dollárnál is nagyobbra a Tesla, hogy még mindig csak egy viszonylag kis autógyártó, de aminek komoly esélye van arra, hogy a világ egyik vezető mobilitási szolgáltatója legyen. A Tesla most az egyik legszexibb és legnagyobb részvénysztori, de ezt biztosan másképp látják a shortosok, akik az elmúlt hónapokban több milliárd dollár veszteséget szenvedtek el a pozícióikon.

Címlapkép: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images