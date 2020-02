Ezek voltak eddig a legfontosabb gyorsjelentések a hét első felében

Dübörög a gyorsjelentési szezon, ma és tegnap több európai és amerikai nagyvállalat közzétette a legfrissebb számait. A Siemens mellett jelentett többek között a Ford, az Infineon, a BNP Paribas, a Disney, és a Vodafone is.

Siemens

A német Siemens szerdán a vártnál gyengébb ipari EBITA-ról számolt be az első negyedév során, mivel a feldolgozóipar visszaesése sújtotta zászlóshajónak számító digitális iparágak üzletét, és a cég szélerőművei is veszteségeket szenvedtek.

A bevétel minimálisan, 20,2 milliárd euróról 20,3 milliárd euróra emelkedett, ami alulmúlta az elemzők 20,6 milliárd eurós várakozásait. Az ipari üzletágak EBITA-ja 2,04 milliárd euróról 1,43 milliárd euróra, 30 százalékot esett vissza, az elemzők 1,88 milliárd eurót vártak. A rossz eredmények ellenére a társaság megerősítette, hogy 6,30 és 7 eurós tartományban várja az EPS-t a 2020-as pénzügyi évre, miután 1,33 eurós EPS-t tett közzé az első negyedévben.

A Siemens Gas and Power üzemi eredménye 63 százalékkal esett vissza az első negyedévben, míg a Gamesa 165 millió eurós veszteséget szenvedett egy projekt késése miatt, amelyet Észak-Európában a korai téli időjárás okozott.

A Siemens árfolyama 0,8 százalékkal került ma feljebb.

Vodafone

A Vodafone is közzétette a legfrissebb számait, a harmadik negyedévben a Vodafone szolgáltatási bevételei 9 153 millió euróról 9 733 millió euróra emelkedtek, az organikus bővülés 0,8 százalék volt az előző negyedév 0,7 százalékához képest, amelyet elsősorban az dél-afrikai növekedésnek tud be a cég, azonban arról is írnak a jelentésben, hogy Európában a szolgáltatási bevételek organikusan 1,4 százalékkal csökkentek.

A cég menedzsmentje megerősítette a várakozásait a 2020-as pénzügyi évre, a társaság 14,8-15 milliárd eurós tisztított EBITDA-t vár, ami 2-3 százalékos organikus tisztított EBITDA növekedést jelentene.

A Vodafone árfolyama 2,5 százalékkal került ma lejjebb.

Ford

A Ford is közzétette legfrissebb számait, a cég részvényárfolyama esett az előkereskedésben a kiábrándító jelentésre és a gyenge 2020-as előrejelzésre. A cég piaci részesedése 6,3 százalékról 6 százalékra esett vissza a 2019-es évben, az autóértékesítés 5,98 millió darabról 5,4 millió darabra esett vissza, ami 10 százalékos visszaesés. A cég bevétele 160,3 milliárd dollárról 155,9 milliárd dollárra esett vissza, ami 3 százalékos visszaesést jelent. A cég egy részvényre jutó tisztított eredménye 12 cent lett, szemben a korábbi év azonos időszakának 30 centes tisztított EPS-ével.

A Ford előrejelzése szerint a 2020-as évben az EPS 0,94-1,2 dollár lesz, ami alacsonyabb, mint az elemzők által várt 1,26 dolláros érték.

A Ford árfolyama 0,5 százalékkal került ma lejjebb.

Disney

A Disney bevételei az első negyedévben az előző év hasonló időszakához képest 15 303 millió dollárról 20 858 millió dollárra nőttek, ami 36 százalékos növekedést jelent. A cég profitja 2 788 millió dollárról 2 133 dollárra esett vissza a negyedévben az az előző év hasonló időszakához képest, ami 23 százalékos visszaesést jelent. A társaság EPS-e 1,17 dollár volt a negyedévben, ami a az előző év hasonló időszakához képesti 1,86 dolláros EPS-hez viszonyítva 37 százalékos visszaesést jelentett. A cég szabad cash flowja a negyedévben 292 millió dollárra esett vissza, ez az előző év hasonló időszakához képesti 904 millió dollárról 68 százalékos visszaesést jelent.

A Disney árfolyam 0,7 százalékkal került ma lejjebb.

Infineon

Az Infineon is közzétette legfrissebb számait. A cég bevétele a 2020-as pénzügyi év első negyedévébe az előző év hasonló időszakához képest 1 970 millió euróról 1916 euróra esett vissza, ami 3 százalékos visszaesést jelent. A cég profitja az előző év hasonló időszakához képest 254 millió euróról 210 millió euróra esett vissza, ami 17 százalékos visszaesést jelent. A cég EPS-e az előző év hasonló időszakához képest 0,24 euróról 0,17 euróra esett vissza.

A cég a bevételek 5 százalékos növekedését jelezte előre a 2020-as pénzügyi évben, valamint a müncheni székhelyű vállalat azt is közölte, hogy a Szilícium-völgyben működő Cypress Semiconductor 10 milliárd dolláros akvizícióját várhatóan a jelenlegi negyedév végén zárja le.

Az Infineon árfolyama 10,2 százalékkal került ma feljebb.

BNP Paribas

BNP Paribas közzétette a legfrissebb számait. A cég bevétele 42 516 millió euróról 44 597 millió euróra növekedett 2019-ben, ami 4,9 százalékos növekedést jelent. A cég működési profitja 9 169 millió dollárról 10 057 dollárra emelkedett a 2019-es évben, ami 9,7 százalékos növekedést jelent.

A társaság az előrejelzésébe a sajáttőke arányos megtérülés (ROTE) célját 10,5 százalékról 10 százalékra csökkentette, amit azzal indokolt, hogy a monetáris politikában 2019 nyarán bekövetkezett változások a korábban vártnál kedvezőtlenebb kamatkörnyezethez vezettek.

A BNP Paribas árfolyama 0,8 százalékkal került ma feljebb.

Címlapkép: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images