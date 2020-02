Emelkednek az amerikai indexek

Jót tett a piaci hanglatnak a vámcsökkentés.

Szerdán az S&P 500 és a Nasdaq is csúcson zárt, ma a nyitás után pedig a Dow Jones is új csúcsot állított be, valamint az S&P 500 is új történelmi csúcsra kapaszkodott. Az S&P 500 és a Dow Jones 0,3%-kal került feljebb, míg a Nasdaq 0,6%-os emelkedést mutat.

A jó hangulat részben annak köszönhető, hogy Kína 75 milliárd dollárnyi amerikai termék esetében jelentett be vámcsökkentést, a kínai importvám mértéke február 14-én öt százalékosra csökken.

A csütörtöki bejelentés valamelyest megnyugtatta a piacokat, hiszen sokan attól tartottak, hogy Kína nem akarja vagy nem tudja majd betartani a megállapodásban foglaltakat. Azzal kapcsolatban viszont továbbra is vannak kétségek, hogy a koronavírus miatt szenvedő kínai gazdaság képes lesz-e a megállapodásnak megfelelően jelentősen növelni az amerikai mezőgazdasági termékek vásárlását.

Ami az egyedi sztorikat illeti, ma is nagy mozgást mutat a Tesla, amely eséssel indította a napot, a csütörtöki piacnyitás után 6,4%-os mínuszban is állt az árfolyam, azonban napközben 7%-os pluszban is járt.

