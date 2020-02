Új funkcióval bővül a BKK-s mobiljegy alkalmazás

Egy új fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbbé vált a mobiljegy használata a metróállomásokon. Már kódbeolvasás nélkül is lehet igazolni a mobiljegy érvényességét - olvasható a BKK közleményében.

Új funkcióval bővült a közlekedési mobiljegy alkalmazás, az állomásra való belépés előtt elég:

kiválasztani az alkalmazásban megvásárolt mobiljegyet, vagy bérletet,

majd megnyomni a Metróállomások feliratú gombot,

végül kiválasztani az induló állomás nevét a megjelenő listából.

Kiválasztás után azonnal megjelenik a telefonon az animált szimbólum, amelyet a beléptetést végző személyzetnek kell felmutatni. Ezzel a megoldással nincs szükség a bejáratnál található jegykezelő készülékeken elhelyezett kód beolvasására.

Ha az utas telefonján engedélyezve van a közlekedési mobiljegy applikáció számára a helymeghatározás, akkor az alkalmazás automatikusan felkínálja a két legközelebbi metróállomás kiválasztását is. Természetesen aktív helymeghatározás nélkül is használható az új funkció, ilyenkor külön kell kikeresni a listából a megfelelő állomást. A rendszer arra is lehetőséget ad, hogy az utas rögzítse kedvenc állomásait, ezzel is gyorsítva a használatot. Az új funkció az alkalmazás frissítése után érhető el, addig pedig a megszokott módon – tehát a kihelyezett kódok beolvasásával - igazolható a mobiljegy érvényessége.