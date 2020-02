Az egyszeri tételek húzták vissza a Richter eredményét

Péntek hajnalban tette közzé legfrissebb számait a Richter, a társaság bevétele a negyedik negyedévben új rekordot döntött, azonban az üzleti tevékenység eredménye alaposan elmaradt a várttól, az eredményt nagyobb részben az egyszeri tételek fogták vissza, miután a Richter az Esmyara jelentős értékvesztést számolt el. A Richter a negyedik negyedévet adózott veszteséggel zárta.

Ma hajnalban tette közzé negyedik negyedéves számait a Richter, a társaság 138,7 milliárd forintos árbevételről számolt be, ami 3,6 százalékkal magasabb a Portfolio által készített konszenzus mediánjánál, a bruttó fedezet 75,4 milliárd forint lett, ami nagyjából megfelelt az előzetes várakozásoknak. Az üzleti tevékenység eredménye soron 12,4 milliárd forintos veszteségről számolt be a Richter, míg a Portfolio elemzői konszenzusa 22,5 milliárd forintos értéket várt. Adózott eredmény soron 12,5 milliárd forintos veszteségről számolt be a cég negyedik negyedévben, szemben az elemzői konszenzus 19,6 milliárd forintos medián értékével.

További részletek hamarosan.

