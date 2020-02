A koronavírus miatt alacsonyabb lehet az olajár

Londoni iparági elemzők várakozása szerint az új koronavírus okozta járvány negatív keresleti hatásai miatt érzékelhetően alacsonyabb lesz az átlagos olajár az eddig várt szinteknél.

Az egyik legnagyobb londoni gazdasági-pénzügyi elemzőház, az Oxford Economics hétfőn ismertetett helyzetértékelésében közölte: várakozása szerint a világgazdasági szintű nyersolajkereslet növekedése az első negyedévben jelentősen, napi átlagban 590 ezer hordóval, a második negyedévben 320 ezer hordóval marad el eddigi előrejelzésétől.

A cég azt valószínűsíti ugyanakkor, hogy az év második felétől az átlagos napi globális kereslet növekedési üteme 120 ezer hordóval meghaladja eddigi prognózisát.

Mindezt összevetve az Oxford Economics 200 ezer hordóval 900 ezer hordóra csökkentette a napi globális olajkereslet idei egész éves átlagos növekedésére szóló becslését.

A ház szerint ebben a környezetben a globális alaptípusnak tekintett Brent olajtípus hordónkénti ára 2020-ban átlagosan 62,4 dollár lesz, 3,10 dollárral alacsonyabb az eddigi előrejelzésében szereplő árfolyamnál.

Az OPEC egyelőre nem reagált a rendkívüli helyzetre, holott Szaúd-Arábia támogatott volna egy újabb kitermelésvisszavágást, azonban az oroszok vonakodtak az ötlet hallatán.

A csökkentett előrejelzésekhez képest is jelenleg jóval alacsonyabban kereskedik a Brent olaj árát, mely a mai napon is közel másfél százalékot esett, ezzel idén már 19 százalékkal került lejjebb.

