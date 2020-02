Mérsékelt emelkedéssel zárt a magyar tőzsde

A koronavírus terjedése nyomán több cég a kínai operációja esetében rendkívüli intézkedéseket vezetett be: a légitársaságok mellett a kínai kitettséggel rendelkező kaszinóvállalatok és gyorsétteremláncok működését is hátrányosan érinthette a járvány. A Goldman Sachs elemzésében a koronavírus által leginkább érintett amerikai részvények mellett azt is megvizsgálta, hogy ha a koronavírus gazdasági hatásai korlátozottak lesznek, mibe érdemes fektetnie a befektetőknek.