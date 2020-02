Megvalósulhat az amerikai megadeal, amiről már szinte mindenki lemondott

Mégiscsak megvalósulhat a több mint két éve húzódó távközlési megafúzió az Egyesült Államokban. A hírek szerint egy szövetségi bíró engedélyezheti a Sprint és a T-Mobile US egyesülését, amivel a harmadik és a negyedik legnagyobb amerikai mobil távközlési szolgáltatóból egy cég lehet. A hírre a Sprint árfolyama több mint 60 százalékkal ugrott meg a zárás utáni kereskedésben.

A Sprint és a T-Mobile US több mint két évvel ezelőtt megegyezett az egyesülésről. A tranzakciót azonban fel kellett akkor függeszteni a versenyhatóság miatt, akik aggódtak, hogy a két óriáscég egyesülése korlátozhatja a piaci versenyt a méreténél fogva és magasabb árakat eredményezhet a fogyasztóknak.

A The Wall Street Journal friss értesülései szerint azonban egy szövetségi bíró most váratlanul úgy döntött, hogy zöld utat ad a fúziónak, amit ma be is jelenthet.

A két vállalat szerint az egyesülés kulcsfontosságú a két cégnél a következő generációs hálózat, az 5G kiépítésében és hatékonyabban versenyezhetne az amerikai távközlési piac másik két nagy szereplőjével, a Verizonnal és az AT&T-vel. A tervezett fúzió kapcsán meghallgatták a két vállalat vezetőit és a T-Mobile vezérigazgatója, John Legere azt állította, hogy a Sprintnél olyan mértékű gondok vannak, hogy nem biztos az életben maradása, ha meghiúsul az egyesülés.

A várakozások szerint ha megkapják a jóváhagyást, akkor pár napon belül újraindulhatnak a tárgyalások a 26 milliárd dolláros tranzakcióról. Elképzelhető, hogy a T-Mobile anyavállalata, a Deutsche Telekom lealkudja az árat, az előző megállapodás óta ugyanis jelentősen romlott a Sprint pénzügyi helyzete. Viszont a Sprint egyik nagytulajdonosa, a japán Softbank abban bízik, hogy a versenytársának szüksége van mindenáron az egyesülésre, hogy megszerezze a frekvenciáit és így tudja a kapacitásait, ezzel együtt pedig a cash flow-ját is növelni.

A Sprint és a T-Mobile sem kommentálta az értesüléseket és a The Wall Street Journal szerint egyáltalán nem biztos, hogy újra fogják tárgyalni a tranzakció részleteit.

A befektetők mindenesetre örülnek, a Sprint árfolyama 68 százalékot száguldott a zárás utáni kereskedésben, a T-Mobile USA pedig 8 százalékkal menetelt felfelé.

A Sprint árfolyamának alakulása

A T-Mobile anyavállalata, a Deutsche Telekom árfolyama pedig 4 százalékot emelkedett a ma reggeli kereskedésben.

Címlapkép: Justin Sullivan/Getty Images