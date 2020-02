Egy évtizede mindenkit lehallgathat a Huawei

A Huawei kínai távközlésiberendezés-gyártó óriáscég több mint egy évtizede titokban képes hozzáférni kényes és személyes információkhoz azokon a mobiltávközlési hálózatokon szerte a világon, amelyekhez ő szállítja a berendezéseket - jelentette amerikai titkosszolgálati forrásokra hivatkozva internetes oldalán a The Wall Street Journal (WSJ) című amerikai lap kedden éjjel. A Huawei szerdán cáfolta a cikkben foglaltakat, szerinte a WSJ aláássa saját hitelességét az alaptalan vádakkal.

Minden távközlésiberendezés-gyártónak, amely berendezéseket ad el, illetve hálózatot épít mobiltávközlési szolgáltatóknak, az egyes nemzeti törvények által előírtan bele kell építenie a hálózatba egy olyan csatlakozó felületet, másképpen "hátsó kaput", amelyet a nemzeti hatóságok gyártanak vagy gyártatnak abból a célból, hogy azon keresztül ők - törvényben szabályozott feltételek mellett, általában bírósági engedéllyel és ráadásul a mobilszolgáltató tudtával - hozzáférnek a hálózaton futó kényes vagy személyes adatokhoz. A távközlésiberendezés-gyártóknak oly módon kell beépíteniük ezeket a csatlakozó felületeket, hogy ők maguk csak szintén a mobilszolgáltató engedélyével jussanak hozzá a kényes információkhoz.

A lap információi szerint azonban a Huawei olyan technológiát fejlesztett ki, amelynek révén képes a mobilszolgáltató tudta nélkül is rákapcsolódni a hálózatra, tehát a maga számára is kiépített egy titkos "hátsó kaput".

A lapnak nyilatkozó tisztségviselők azt nem közölték, hogy a Huawei hátsó kapuit hol találták meg a hálózatokon, csak annyit árultak el, hogy először 2009-ben a Huawei által szállított kezdeti 4G hálózatokon vették észre ezeket. Azt sem árulták el a nyilatkozók, hogy az amerikai hatóságok rajtakapták-e valaha a Huaweit azon, hogy használja is ezt a hátsó kaput, és kinyer bármely kényes adatot bármely mobilhálózatból.

A The Wall Street Journal idézte Robert O'Brien amerikai nemzetbiztonsági tanácsadót is, aki úgy fogalmazott:

bizonyítékaink vannak arra, hogy a Huawei képes titokban hozzáférni kényes és személyes információkhoz azokban a mobiltávközlési hálózatokban szerte a világon, amelyeknek a berendezéseit ő szállítja a távközlési szolgáltatóknak.

Az amerikai hírszerzés 2019-ig szigorúan titkosan kezelte ezeket az ismereteit. Az utóbbi néhány hónapban azonban Washington megosztott bizonyos részleteket szövetségeseivel, köztük az Egyesült Királysággal és Németországgal. Ezt a WSJ oknyomozó riportereinek amerikai, brit és német hírszerzési források egyaránt megerősítették.

A lap "taktikai" megfontolásokkal magyarázta, hogy Washington most miért fedett fel konkrét részleteket hírszerzési információiból. Az amerikaiak korábban a nyilvánosság előtt mindig azzal érveltek: nincs szükség "kézzel fogható bizonyítékok" felfedéséhez annak alátámasztására, hogy a Huawei milyen fenyegetést jelent minden ország nemzetbiztonsága számára. Viszont Nagy-Britannia - Donald Trump kormányának lobbizásával dacolva - januárban úgy határozott, hogy mobilszolgáltatóinak továbbra sem kell nélkülözniük a Huawei technológiáját, és az beépíthető az 5G hálózatokba is, a legfontosabb központi részt leszámítva. Brit tisztségviselők mindazonáltal azt mondták kedden a WSJ-nek, hogy nem újak számukra az amerikai tisztségviselők által átadott információk, és mérlegelték is ezeket, amikor a Huawei-technológia alkalmazhatóságáról döntöttek. A német parlament pedig nemsokára dönt arról, hogy használható-e Huawei-technológia az 5G hálózatokban az országban.

Az amerikai lap hangsúlyozta: az Egyesült Államok régóta azt hangoztatja, hogy a Huaweit a kínai kormányzat rákényszerítheti arra, hogy kémkedjen a külföldön működő mobilhálózatokon, vagy akár meg is szakítsa e hálózatok működését.

A Huawei mindig visszautasította, hogy bármikor és bármely ország javára kémkedett volna, azt állítva, hogy egy erre vonatkozó kérést Pekingtől is megtagadna. A cég egyik - szintén neve elhallgatását kérő - tisztségviselője azt is tagadta a lapnak, hogy a Huaweinek olyan jellegű hozzáférése lenne a hálózatokhoz, amilyennek az amerikai tisztségviselők leírják. Mint mondta: a hálózatokhoz történő hozzáférés lehetőségét szigorú törvények szabályozzák, és a tényleges hozzáférést minden esetben csak a mobiltávközlési szolgáltató erre felhatalmazott alkalmazottai adhatják meg a hatóságoknak és a berendezésgyártóknak is. Nagyon valószínűtlen, hogy a berendezésgyártó hozzá tud férni a mobilhálózaton futó kényes információkhoz, de ha mégis képes volna erre, akkor a szolgáltató azonnal észrevenné - állította.

A Huawei az MTI-hez eljuttatott közleményben reagált a WSJ cikkére. "Amint azt az Edward Snowden-féle szivárogtatások is alátámasztották, az Egyesült Államok az, amely titokban évek óta világszerte hozzáfér telekommunikációs hálózatokhoz, továbbá kémkedik más országok után. A Washington Post szintén most publikált cikke - miszerint a CIA egy titkosítással foglalkozó vállalaton keresztül évtizedekig figyelt meg más országokat - szintén alátámasztja ezt" - hangsúlyozta állásfoglalásában a vállalat. A kínai cég leszögezte: a Huawei soha nem fért hozzá és a jövőben sem fog hozzáférni telekommunikációs hálózatokhoz "titokban", erre nincs is megfelelő képessége. A kiberbiztonság és a felhasználói adatvédelem kiemelt fontosságúak a Huawei számára - húzta alá a cég.