Greenpeace: a légszennyezés nem csak öl, de a hazai GDP csaknem 6%-át is elviszi

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A fosszilis tüzelőanyagok – elsősorban a szén, az olaj és a gáz – égetéséből származó légszennyezés világszerte mintegy 4,5 millió ember halálát okozza évente. Ez 2900 milliárd dollárba, a globális GDP 3,3 százalékába kerül. A Greenpeace és a Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) új jelentése magyar adatokkal is szolgál: hazánkban a fosszilisek égetéséből származó légszennyezés átlagosan 13 000 magyar haláláért felelős évente, és a GDP csaknem 6 százalékát kitevő gazdasági kárt okoz.