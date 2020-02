Koronavírus: Mégis megtartanák az év egyik legfontosabb kiállítását

Az első nagyágyúk, akik egyébként jellemzően nagy standdal vesznek részt az eseményen, már a múlt héten jelezték, hogy idén a koronavírussal kapcsolatos kockázatok miatt, alkalmazottaik, partnereik és ügyfeleik egészsége és biztonsága érdekében távol maradnak az MWC-től.

A távolmaradók listáján eddig olyan nagyvállalatok szerepeltek, mint az Ericsson, az LG, a Sony, az Amazon, a Facebook, az Nvidia, az Intel, az AT&T, a Nokia, az STMicroelectronics, az Orange vagy a Vivo.

Egy mai hír alapján a Deutsche Telekom is kihagyná az idei MWC-t, bennfentesektől úgy értesült a Reuters, hogy még ma közös közleményt adhatnak ki ezzel kapcsolatban az európai távközlési cégek.

Update 1: Közben a Deutsche Telekom hivatalosan is bejelentette, hogy nem vesz részt az eseményen.

Deutsche Telekom has decided not to participate in the MWC this year. This wasn't an easy decision for us. But the health of our employees and of everyone who is our guest at MWC comes first. The MWC is a great fair. And we are already looking forward to the next MWC.