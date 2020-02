Mol: van még tér lefelé

Hetek, hónapok óta folyamatosan csorog le a Mol árfolyama, és egyre többen várják a fordulatot a hazai olajpapír piacán. Sőt a 2020-as évre a Mol a kedvenc célpontok közé is került sokaknál, mondván, kimaradt a nagy tavalyi raliból, ezért sorra kéne kerülnie. Most technikai elemző szemüvegen keresztül nézzük meg, hogy mi lenne várható.

Az elemzés alapját a hetes bontású grafikon jelenti. 2015 óta van egy szép emelkedő trend a Mol árfolyamában, ami 2017-től kezdve inkább egy nagyobb oldalazásba, konszolidációba váltott át. Felfelé 3300 forint környékén van egy nagyobb ellenállás, tavaly tavasszal itt próbálkozott az árfolyam egy kitöréssel, ami fals próbálkozás volt, utána pedig szépen visszaesett az árfolyam. Jól látható, hogy menet közben 2800 forintnál volt egy nagyobb konszolidáció, amiből az ötödik próbálkozásra letört az árfolyam, így szinte borítékolható (volt), hogy az árfolyam célba veszi a nagyobb oldalazás alját, azaz a 2500 forintos támasz szintet. Ezt még jelenleg nem értük el (2550 forint volt eddig a mélypont), de jó esély mutatkozik a teljes visszatesztre.

A grafikonon is látható, hogy a 2015-ös mélyponttól behúzható emelkedő trendvonal is 2500 forint környékére mutat, valamint visszaugorva a 2012-es mozgások lokális csúcsához, kirajzolódik az is, hogy 2400-2500 forint között van még egy erős támasz zóna.

Mol hetes bontású grafikon

Elképzelhető forgatókönyv, hogy ha felfelé is volt egy fals megugrás 3300 forint fölé, akkor nem kizárt, hogy 2500 forint alá is lesz egy nagyobb leszúrás, mint 2018 nyarán a Richter esetében is, amikor mindenki látta a 4800 forintos támaszt, de az árfolyam jóval mélyebbre, egészen 4468 forintig jött le, mielőtt fordult volna. Az elsődleges verzió az lehetne, hogy a február elejétől látott mozgás továbbra is csak korrektív, azaz elhal valahol 2700-2750 forint környékén, és újabb lefelé kör jöhet, megcélozva a 2400-2500 forintos tartományt, majd pedig onnan jöhetne a fordulat, és újra emelkedő mozgás indulhatna, első körben 2900-3000 forint irányába, aztán hosszabb távon akár 3450 forint fölé (a 2007-es történelmi csúcs 3700-3800 forint között alakult ki). Nyilván ezzel később is ráérünk foglalkozni, előtte még fordulnia kéne az árfolyamnak.

Mol napos bontású grafikon

A cikkben szereplő Mol - hasonlóan a többi magyar, illetve külföldi részvényhez - elérhető és kereskedhető a Portfolio Trader termékpalettáján, akár certifikátok formájában is. A Portfolio Traderszoba szolgáltatásban pedig rövid és hosszabb távú kereskedési ötletek, elemzések, videók érhetőek el.

A cikk saját szolgáltatást népszerűsít és a szerző magánvéleményét tükrözi.