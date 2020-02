Bejelentették, hogy maszkokat fognak gyártani, elszállt a cég árfolyama

129 százalékot száguldott egyetlen nap leforgása alatt a billentyűzeteket gyártó hongkongi cég, a Ta Yang Group árfolyama, miután a társaság bejelentette, hogy maszkokat fog ezentúl gyártani. A koronavírussal kapcsolatos hírek közepette ennek nagyon megörültek a befektetők.

Egy hongkongi vállalat, amely eddig billentyűzeteket gyártott, úgy döntött, hogy mostantól maszkokat is készít. A Ta Yang Group Holdings 5 millió darab arcmaszkra kapott megrendelést egy kínai állami bizottságtól a koronavírus járvány közepette, de további megrendelésekre is számít. Mivel eddig nem gyártott maszkokat, így most egy shenzeni technológiai vállalattal működik majd együtt.

A Ta Yang 2012 és 2018 között folyamatosan veszteségesen működött, de a befektetők azt remélik, hogy a maszkgyártás segíthet a cégen, a koronavírus kitörése miatt ugyanis nagy hiány alakult ki a maszkokból.

A Ta Yang részvényei 129 százalékot száguldottak a mai kereskedésben, 0,63 hongkongi dollárra, ahol 2018 novembere óta nem járt az árfolyam. 62 millió darab részvény cserélt ma gazdát, ami a 275-szöröse az elmúlt három hónap átlagos napi forgalmának.

Nem a Ta Yang volt az egyetlen részvény mostanában, ami nagy árfolyamemelkedést produkált azt követően, hogy maszkok gyártásába fogott. A Moody Technology 220 százalékot száguldott kedden a bejelentését követően, az eddig játékokat gyártó Kin Yat Holdings 18 százalékot, a női ruházati termékeket gyártó Veeko International árfolyama pedig 79 százalékkal ugrott meg csütörtökön, miután közölték, hogy gyáraikat átállítják maszkok készítésére.

