Felülteljesítette régiós társait a BUX

Az amerikai részvényindexek nem mutatnak jelentős mozgást, de az egyedi részvények esetében láthatóak nagyobb elmozdulások. Az Nvidia a vártnál jelentősen erősebb eredményről számolt be, valamint a 2020-as előrejelzése is meghaladta a Wall Street-i elemzők által vártakat. A chipgyártó árfolyama 8,5 százalékkal került feljebb. A Tesla 2 milliárd dolláros tőkeemelést hajtott végre, a részvényeket 767 dolláros értékesítette csütörtökön, ami 4,6 százalékkal alacsonyabb, mint a gyártó részvényeinek csütörtöki záró ára volt, a Tesla árfolyama 0,5 százalékkal került feljebb. A Kraft Heinz további 3,8 százalékot esett a csütörtöki esés után, mivel a társaság csalódást keltő organikus eladásokról, és goodwill leírásokról számolt be a negyedik negyedévben. A Lyft további 3,5 százalékot esett annak ellenére, hogy a frissen közzétett számai megfeleltek az elemzői várakozásoknak, azonban a cég még mindig nem tudta meggyőzni a befektetőket a profitabilitásáról.