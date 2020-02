50 százalékkal is visszaeshet Kína szélerőmű telepítése

A koronavírus megjelenése előtt is szűk volt a szélerőmű alkatrészek kínálati oldala Kínában, azonban a járvány jelentősen, 10-50 százalékkal csökkentheti a 2020-ra prognosztizált szélkerekek telepítését. Az Egyesült Államok is bajba kerülhet, ugyanis jelentős részben Kínából importálja a szükséges alkatrészeket a szélturbináihoz. Az üzembehelyezések pedig kockára tehetik a projektekre adott állami támogatásokat.

A szélkerekek piacát sem kíméli az új koronavírus, elsődlegesen Kína, de másodlagosan az Egyesült Államok 2020-as szélerőmű vállalásai is veszélybe kerültek a Wood Mackenzie elemzése szerint. A karanténok hatására leállt a szélturbinák alapanyagainak az előállítása is a nagy ázsiai országban, amely piac kínálati oldala már egyébként is szűkölködött az egyre növekvő keresleti igényeknek való megfelelésnek köszönhetően.

A kivitelezőknek igen fontos lenne, hogy még idén készüljenek el a szélparkjaik, ugyanis ellenkező esetben elveszíthetik a projektjeikre kapott állami támogatásokat. A turbinalapátok és a főbb csapágyak gyártása már most annyit csökkent az első negyedévben, hogy az egész évet tekintve 10 százalék lehet az alultermelés mértéke.

Február 16-án már 70 548 fertőzöttet regisztráltak Kínában, és a koronavírusban elhunytak száma meghaladta az 1700 főt. A Wood Mackenzie szerint amennyiben a következő pár hónapban sikerül kontrollálni a vírus terjedését, akkor éves szinten a konverterek és generátorok gyártásának első negyedéves kiesése még behozható lenne az évben. Pesszimista esetben azonban akár év közepéig is korlátozhatná a szélkerekek alkatrészeinek gyártását a koronavírus.

A Wood Mackenzie eredetileg 28 gigawattnyi szélerőmű kapacitásbővülésre számított 2020-at tekintve Kínában, azonban most felülvizsgálta korábbi előrejelzését, és az optimista és pesszimista forgatókönyveket figyelembe véve 10-50 százalékos mérséklődést vár a 2020-ban átadásra tervezett szélkerekek kapcsán.

Kína 2018-ban 20,2 GW szárazföldi és 1,6 GW tengeri szélkapacitást helyezett üzembe. Azonban az Egyesült Államokban is problémákat okozhat a kínai beszállítók kiesése, ahol már a koronavírus előtt úgy tűnt, hogy 6 GW-nyi kapacitás nem fog időben elkészülni 2020-ra, most azonban már elég valószínűnek tűnik, hogy ez a szám csak növekedni fog.

