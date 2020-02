Csődbe ment az egyik legnagyobb amerikai bútorcég

Két hónapja jelentette be a vállalat, hogy a csőd szélén állnak, most be is nyújtották a csődeljárási kérelmet a virginiai csődhivatalnál. A vállalat értékesítése megkezdődött, jelenleg még vevőt keresnek.

A Pier 1 összesen 450 üzletet zár majd be az Egyesült Államokban és az összes kanadai érdekeltségétől megválik.

Az elmúlt 12 hónapban a Pier 1 részvényei több mint 80%-ot estek, a befektetők már régóta számítanak a csődre.

A Pier 1 egyes fizikai üzletei bezárnak, az online érdekeltségei viszont egyelőre tovább üzemelnek zavartalanul.

A vállalat megállapodott hitelezőivel a csődeljárás lefolytatásáról és rövidtávú forrásokat is szerzett, melynek köszönhetően a vállalat működésképes tud maradni, míg az értékesítést lebonyolítják.