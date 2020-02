Találkozik Zuckerberg az EU versenyjogi biztosával

Az EU most szerdán készül friss szabályokat bemutatni, melyekkel a mesterséges intelligenciát reguláznák meg, Zuckerberggel vélhetően azért találkozik majd Vestager, hogy egyeztessen a közösségi médiaóriást is érintő szabályozásról. Előfordulhat ugyanis, hogy az EU-ban átmenetileg betiltják az arcfelismerő szoftvereket, melyeknek fejlesztésével és alkalmazásával a Facebook is foglalkozik.

Szintén szó lehet arról, hogy az EU vizsgálja, hogy az amerikai techóriások, mint a Facebook, a Google és az Amazon megszegték-e az egységes piac versenyjogi szabályait.