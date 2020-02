Itt az első fecske: élesben is elindult a nyílt bankolás Magyarországon

Élesben is elindult a négyből az egyik PSD2-es engedéllyel renelkező fintech, a Számlázz.hu szolgáltatása a K&H Bankkal, ezzel beléptünk a nyílt bankolás korába.

Öt hónapja léptek életbe az Európai Unió második pénzforgalmi irányelvének (PSD2) nyílt bankolással kapcsolatos rendelkezései, és a Számlázz.hu az egyike annak a négy fintech cégnek, amely megszerezte a Magyar Nemzeti Banktól az ún. AISP engedélyt, melynek értelmében – az ügyfelek hozzájárulása után – harmadik félként hozzáférhet az ügyfelek banki adataihoz. Most pedig élesben is elindul a nyílt bankolás: az online számlázó autokassza rendszerébe mostantól a K&H Bank több mint 120 000 vállalkozói és nagyvállalati ügyfele is becsatlakozhat - olvasható a Számlázz.hu közleményében.

Az elkövetkező néhány év óriási változásokat hozhat a pénzforgalmi szolgáltatások terén. Az EU irányelveknek megfelelően a bankok kötelesek megfelelő környezetet biztosítani az engedélyekkel rendelkező szolgáltatók számára ahhoz, hogy – amennyiben az ügyfél engedélyt ad erre – az online folyószámláira vonatkozó számlainformációk elérhetők legyenek: a számlaegyenleg és pénzforgalmi tranzakciós adatok. Ugyan tavaly mind a tizennégy hazai bank megnyitotta tesztkörnyezetét az Európai Unió PSD2 irányelvének érvényesítéséhez, az első négy hónapban mégsem indult el aktívan a nyílt bankolás az országban.

Most a K&H Banknál is elérhetővé válik a Számlázz.hu autokassza szolgáltatása, a fintech cég tervei szerint a közeljövőben további bankok csatlakozhatnak majd a szolgáltatáshoz – feltéve, ha az adott pénzintézet interfésze ezt lehetővé teszi. A szolgáltatás - mely korábban a MagNet Banknál már elérhető volt - lényege, hogy a vállalkozónak nem kell a számlák és a bankszámlára beérkező összegek kézi párosítgatásával foglalkoznia, a Számlázz.hu fiók összeköthető a bankszámlával. Amint kiegyenlítettek egy számlát, és az beérkezik a számlaszámra, a rendszer ezt érzékeli, fizetettre állítja a pontos dátumokkal, adatokkal. Amennyiben egy díjbekérő alapján érkezik be a befizetés, a szoftver automatikusan kiállítja a számlát.

A Számlázz.hu mellett három magyar fintech rendelkezik még PSD2-es AISP engedéllyel:

Az Appspect nevű cég mobilapplikációja a Recash, amely a felhasználók oldaláról egy partnerek százainál történő bankkártyás vásárlásokat követően pénzt visszaadó (cashback) mobilalkalmazás. Az egyetlen email címmel történő regisztrációt követően a felhasználónak semmilyen teendője nincs: nem kell a vásárlás során hűségkártyát vagy bármilyen egyéb eszközt használnia ,sőt, jeleznie sem kell semmit, gyűlnek a pontjai.

Az Aggreg8 egyrészt számlainformációs szolgáltatóként lehetőséget biztosítanak a végfelhasználóknak arra, hogy a banki ügyfelek egy közös felületen tudják megtekinteni a más-más bankoknál vezetett bankszámláik tranzakciótörténetét. Másrészt üzleti oldalon - természetesen a végfelhasználóktól GDRP szerint kapott felhatalmazás alapján - a végfelhasználók velük megosztott számlainformációit meg tudják osztani üzleti partnereikkel, akik ezeket az adatokat fel tudják használni saját szolgáltatásuk nyújtása során. (pl könyvelés automatizálása, hitelbírálat, számlázó programok esetében a kiállított számlák teljesülésének nyomonkövetése stb.)

A Zvedna nevű cég egy Ginger App nevű személyes pénzügyeket menedzselő (PFM) alkalmazást fejlesztett, mely mögött úgy tudjuk, a RowanHill tanácsadó cég és az MKB Bank áll.