Megvan, miért vágta vissza osztalékát a Telekom

A tegnap közétett beszámoló után ma reggel sajtótájékoztatót tartott a Magyar Telekom, ahol Szabó János, a vállalat gazdasági vezérigazgató-helyettese értékelte a trendeket. Szabó János gazdasági vezérigazgató-helyettes saját kezdeményezésére távozik a Magyar Telekomtól, szerződése 2020. február 29-i hatállyal szűnik meg, utódja 2020. március 1-jétől Darja Dodonova, a Deutsche Telekom korábbi európai műszaki kontrolling vezetője, aki a ma reggeli sajtótájékoztatón is bemutatkozott.

Tegnap tette közzé legfrissebb gyorsjelentését a Magyar Telekom, amiből a befektetők megtudhatták, hogy alaposan visszaesett a vállalat osztaléka. Ma reggel sajtótájékoztatót tartott a vállalat. Az eseményen elhangzott fontosabb gondolatok:

Hosszas tárgyalások után fogadta el a tavalyi eredmény után fizetendő osztalékkal kapcsolatos döntést. A korábbi, 27 forintos előrejelzéshez képest 20 forint osztalékról és 5,2 milliárd forintos részvényvisszavásárlásról döntött a menedzsment, az osztalék csökentésének oka részben az, hogy

12 hónapon belül 2 komoly frekvenciatendert tartanak (idén és a 2022-ben lejáró frekvenciák miatt 2021-ben), ezeknek a pénzügyi hatásai nehezen előrejelezhetők.

A Portfolio kérdésére, hogy miért ebben a struktúrában „fizetik ki” a részvényeseket (osztalék + részvényvisszavásárlás), Szabó János elmondta, hogy régóta napirenden van ez a struktúra, már közgyűlésen is felmerült, hogy a klasszikus osztalék mellett más formában is térítsen vissza a vállalat az eredményből a részvényeseknek, most jött el az idő hogy, a Telekom éljen ezzel a lehetőséggel. Ez egy lehetőség, ha él vele a vállalat akkor az pozitívan hathat a részvényárfolyamra is. Kérdésünkre, hogy milyen időtávon valósulhat meg a részvényvisszavásárlás, Szabó elmondta, hogy a tőzsdei forgalomból kiindulva nem néhány hétig, hanem inkább 3-4 hónapig tarthat az 5,2 milliárd forintnyi részvény visszavásárlása.

Osztalékpolitikáról továbbra sincs döntés, ezért arról sem mondható egyelőre érdemi információ, hogy a jövőben is ebben a struktúrában (osztalék + részvényvisszavásárlás) „motiválná” a befektetőket a Telekom, és a 2020-as eredmény után fizetendő osztalékról sem döntött a menedzsment.

A vezetékes hálózatfejlesztésnek köszönhetően tavaly év végén már 1,9 millió háztartásban tudott gigabites szolgáltatást nyújtani a Telekom. Mobilhálózatban a kivárás pillanata van, a vállalat felkészül az 5G-fejlesztésekre. Az 5G fejlesztésekhez frekvenciákra is szükség van, várnak arra, hogy mikor valósul meg a frekvenciatender, amire felkészült a vállalat.

A rendszerintegrációs piacon tavaly visszaesés történt, a Telekom ezen a piacon piacvezető, a vállalatnál így fokozottabban jelentkeztek a visszaesés negatív hatásai. A rendszerintegrációs piac visszaesését egyrészt a visszaeső piaci megrendelések, másrészt átalakulás a közszférában okozta. A közszféra megrendeléseinek csökkenése átmeneti lehet. A Telekom tovább fejlesztette szolgáltatásait, amikkel például az azonnali fizetési piacra beléphet.

Hatékonyabbá vált a vállalat, számottevő megtakarítás történt tavaly a működési költségekben, strukturális átalakuláson megy át a Magyar Telekom, a DT Csoporton belül is az első között, aminek eredményeként gyorsabban reagálhat a piaci változásokra is, tavaly év végén már 1300 kolléga dolgozott az agilis rendszerben.

Az észak-macedón leányvállalatnál tartós trendforduló történt, pedig nagyon erős, kétszereplős piac jött létre az ország távközlési piacán, nagy siker, hogy tavaly év végére a MakTel piacvezető lett a TV-szolgáltatások piacán.

Szabad cash flowban visszaesés történt, ami egyrészt elmaradt ingatlanértékesítésnek tudható be, de a működőtőke állomány sem alakult optimálisan.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images