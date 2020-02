Kirakja a Google a britek szűrét az EU-ból

Elvesztik az európai uniós adatvédelmet a britek a Google-nél, a cég ugyanis bejelentette, hogy a brit felhasználók fiókjára ezentúl az amerikai adatvédelmi szabályok vonatkoznak – írja a Reuters.

A Google lépésével több tízmillió brit felhasználó fiókja fog kisebb védelmet élvezni, emellett a brit hatóságoknak is könnyebb lesz majd hozzájuk férni. A lépést a britek EU-ból való kilépésével indokolta a Google, a jövőben ezek a felhasználói fiókok már az amerikai adatvédelmi hatóságok hatáskörébe tartoznak.

A Google közleményében kitért arra, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásai és megközelítése a jövőben sem változik, emellett a brit ügyfelek továbbra is élvezni fogják a brit GDPR védelmét.

A Google európai székhelye Írországban van, ahol az egyik legerősebb az adatvédelmi szabályozás. Korábban ide tartoztak a cég brit ügyfelei is, de most kivonják őket az ír joghatóság alól, mivel nem lehet tudni, hogy Nagy-Britannia továbbra is követi-e a GDPR elveit vagy más szabályokat fogad majd el, amelyek hatással lehetnek a felhasználók adatainak kezelésére is.

Amennyiben a brit felhasználók továbbra is ír joghatóság alá tartoznának, sokkal nehezebb dolguk lenne a brit hatóságoknak egy-egy bűnügyi nyomozás során. Az USA-ban életbe lépő Cloud Acttel viszont ez egyszerűbbé válik, igaz, a nagyobb gazdaságok között az USA-nak van az egyik leggyengébb adatvédelmi szabályozása. Úgy tudni, azt az opciót elvetette a Google, hogy a brit felhasználókat a brit leánycég alá vonja.

Az ügyre rálátó források szerint a következő hónapokban más amerikai techcégek is hasonló döntésre juthatnak, ilyen lehet például a Facebook is.

Címlapkép: Shutterstock