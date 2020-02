Klímakatasztrófára figyelmeztet a JP Morgan - Az egész emberi lét veszélybe kerülhet

Veszélybe sodorja a klímaváltozás az emberi létet a „ma ismert formájában” – figyelmeztetnak a JP Morgan közgazdászai. Az ügyfeleknek kiküldött jelentésükben a bank közgazdászai azt állítják, hogy beavatkozás nélkül katasztrofális következményekkel kell számolni.

A klímaaktivisták korábban sűrűn kritizálták a JP Morgant, amiért jelentős összegekkel segítette a fosszilis energiahordozókat. Egy 2019-es jelentés szerint a JP Morgan volt az a bank, amely a legtöbb finanszírozási forrást nyújtotta a fosszilis energiahordozók beruházásaihoz 2016 és 2018 között.

A JP Morgan közgazdászai, David Mackie és Jessica Murray kemény szavakat használtak a friss elemzésükben, ami a klímaváltozás témájában küldtek ki az ügyfeleknek:

Nem tudjuk kizárni a katasztrofális következményeket, amikor az emberi lét a jelenleg ismert formájában veszélybe kerülhet.

A szén-dioxid-kibocsátás a következő évtizedekben tovább hat majd az éghajlatra, és nagy valószínűséggel ez visszafordíthatatlan folyamat lesz - állítják. A klímaváltozás pedig hatással lehet a gazdasági növekedésre, az egészségügyre és a várható élettartam alakulására. Feszültségeket okozhat a vízkészletek tekintetében, éhínség jöhet, migrációt idézhet elő, valamint politikai konfliktusokat okozhat és a biodiverzitást rombolhatja.

A klímaváltozás hatásainak enyhítésére a nettó szén-dioxid-kibocsátást 0-ra kellene csökkenteni 2050-re, ennek érdekében pedig globális adót kellene kivetni. De ez valószínűleg nem fog mostanában megtörténni – figyelmeztet a JP Morgan.

A fejlett országok amiatt aggódnak, hogy az emisszió csökkentését célzó lépések hatással lehetnek a versenyképességre és a munkahelyekre, a fejlődő országokban pedig karbon-intenzív tevékenységek jellemzően javítják az életminőséget.

A probléma globális, de nincs globális megoldás kilátásban

– teszik hozzá.

A JP Morgan már korábban figyelmeztetett a klímaváltozás veszélyeire, de nem volt eddig ilyen markáns véleménye, mint a közgazdászainak most. Májusban megjelent egy elemzés, ami kijelentette, hogy a klímaváltozás globális kihívást jelent, ami kockázatot jelent a vállalatokra. Ha nem lépnek, akkor a nagyvállalatok, mint a JP Morgan is, megérezhetik a bevételeiken. De ha tesznek lépéseket, azt is. Hozzáteszik, hogy a közgazdászaik friss véleménye nem képviseli a JP Morgan egészének véleményét.

Külső vélemények szerint ha a bank saját közgazdászai is azt mondják, hogy veszélyben van az emberiség jövője, akkor a banknak magának is változtatnia kellene. Az jó, hogy felhívják a figyelmet az igazságra, de nem jó példát mutatnak, ha tovább finanszírozzák a fosszilis iparágakat. Mindenki felelősséggel tartozik a változásért, akár alapkezelő, akár intézményi befektető, akár cégvezető, akár részvényes.

(BBC)