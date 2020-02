Növekedhet az osztalék a Molnál, idén is lehet extra kifizetés

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Mol kedvező gyorsjelentésének publikálását követően a menedzsment további lényeges információkat árult el a jövő tekintetében. Megtudhattuk, hogy az alaposztalék továbbra is növekedhet, azonban a speciális osztalék mérséklődhet, vagy akár el is tűnhet idén, a poliol marzsok továbbra is vonzó szinteken állnak a negatív petrolkémiai árréskörnyezet ellenére, a gázsszállítási divízió eredménye stagnálhat vagy inkább csökkenhet idén a tavalyi erős számok tükrében, továbbá idén 80 millió dolláros eredménynövekedést jelenthetnek a downstream hatékonyságjavító programjai.