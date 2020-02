380 forint alá eshet a benzin ára

Fellobbantak a félelmek, miszerint a koronavírus globális járvánnyá fajul, aminek a következtében az olaj ára ismét mélyrepülésbe kapcsolt. Ezzel szemben a forint árfolyama pedig folyamatosan gyengül a dollárral szemben, így felmerül a kérdés, hogy a kutakon melyik faktor érezteti jobban a hatását. Az autósok nagy szerencséjére az olaj idén nagyobbat esett, mint a forint gyengült, így csökkenő üzemanyagárakat tapasztalhattunk. Azonban a tendencia még nem ért véget, így akinek nem sürgős, érdemes lehet várnia a tankolással.

A koronavírus miatt esik az olaj

Az északi-tengeri nyersolaj, a Brent árfolyama jelenleg 4 százalékot meghaladó esésben tartózkodik, miután a koronavírussal kapcsolatos történések súlyosabbra fordultak. Általánosan negatív hangulat uralkodik a világ tőkepiacain, az európai részvényindexek is 3 százalékot meghaladó esésben tartózkodnak, a kockázatkerülés növekedését jól szemlélteti az arany árfolyamának megugrása, illetve a kötvényhozamok további zuhanása.

Úgy tűnt, mintha kifele jönne már a gödörből a Brent árfolyama, átszakította az 57-58 dollárnál található ellenállását is a jegyzés, azonban a koronavírus terjedésével kapcsolatos rossz hírek hatására ismét a kulcsfontosságú támaszzóna alatt tartózkodik jelenleg az árfolyam.

Az aktuális rossz hangulatnak az oka, hogy úgy tűnik, nem sikerült Kínán belül tartani a koronavírust, Iránban, Olaszországban és Dél-Koreában is felütötte a fejét az új járvány. A befektetők egyelőre még nem árazták be a koronavírus globális elterjedésének a kockázatát, most azonban ez a folyamat minden bizonnyal elkezdődött.

Dél-Korea 4. legnagyobb városában, Daeguban nem túl jó a helyzet, gyorsan nő a fertőzöttek száma, és már a légitársaságok is felfüggesztették járataikat a városba. Már a hetedik ember hunyt el az országban a koronavírus következtében, és az illetékes hatóság a legmagasabb szintre emelte a járvány riasztási fokozatát.

Olaszországban már 150 megbetegedést detektáltak, és már háromra tehető a halálos áldozatok száma. Iránban 61 fertőzöttet tartanak számon, míg 12-en hunytak el a járványban. Kínából érkezett egy kis jó hír is, négy provinciában lecsökkentették a vírus vészhelyzeti fokozatát, azonban ez egyelőre nem sokat segített az árfolyamon. Hszi Csinping, kínai elnök bejelentette, hogy stimulusokat fognak bevetni a vírus gazdasági kárainak csillapítására, azonban a Goldman elemzője szerint az árupiaci termékek még nagyot eshetnek, mire megérzik a kínai stimulus keresletösztönző hatását.

Ha mindez nem lenne elegendő, az Egyesült Államokban az olajfúró tornyok száma folyamatos növekedést mutat, amely az olajkínálat bővülését vetíti előre. Előző héten pedig már biztató jelek voltak az olaj piacán, a koronavírus frontról is jó hírek érkeztek még, a Rosznyefty elleni amerikai szankciók és a líbiai feszültségek pedig a kínálat szűkülésének oldaláról támogatták a fekete arany árfolyamát.

Érdemes lehet várni a tankolással még

A benzin és gázolaj tőzsdei jegyzésárai szépen követik az olaj árfolyamát, azonban a nagy kérdés, hogy az olaj árának esése mennyire tud begyűrűzni a kúton érzékelhető üzemanyagárakba úgy, hogy a forint viszont folyamatosan gyengül a dollárral szemben. Az alábbi ábra jól szemlélteti, hogy nagyságrendileg a finomított termékek ára közel ugyanannyit, esett év eleje óta, mint az olaj. A benzin tőzsdei jegyzése 10 százalékot, míg a gázolajé 16,5 százalékot veszített az értékéből.

Ezzel szemben a forint közel 6 százalékkal gyengült a dollárral szemben az elmúlt két hónapban.

A két hatás egy az egyben számít, így mivel a kőolaj (és emiatt a finomított termékek) világpiaci árai nagyságrendileg kétszer annyit estek, mint amennyit a forint gyengült, így idén a kutakon is csökkenő árakkal találkozhattunk az autósok nagy örömére. A benzin árak év eleje óta 11 forinttal, a gázolaj ára pedig már 26 forinttal mérséklődött literenként.

A mai 4 százalékos olajáresés további esést okozhat a kutakon jegyzett árakban, körülbelül további 6 forinttal mérséklődhet a benzin ára, a gázolajé pedig 8 forinttal.

Címlapkép: Martin Divisek/Bloomberg via Getty Images