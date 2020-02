Megütötték a magyar részvényeket, mi jön most az OTP-nél és a Molnál?

A koronavírus globális terjedésével kapcsolatos aggodalmak miatt nagyot estek tegnap a világ tőzsdéi, a magyar részvénypiac is nyomás alá került, nagyot esett a Mol, a Magyar Telekom és az OTP árfolyama is. Megnéztük, mit mutatnak a grafikonok.

OTP

Tegnap 2,4 százalékot esett az OTP árfolyama. Mondhatnánk, hogy az esés benne volt a chartban, hiszen a koronavírus terjedésével kapcsolatos félelmek mellett az OTP árfolyama a múlt héten még új zárócsúcsra emelkedett, és azzal együtt a napi grafikonon az RSI alapján túlvetté is vált, vagyis érett már egy korrekció. És hogy merre tovább? Az OTP egyértelműen emelkedő trendben van, amit a fundamentumok is támogatnak (a már megvett bankokkal szinergiahatások kiaknázása, további akvizíciók a csőben), főként a január végén látott „feltámadás” miatt nagyon erős technikailag is a papír, hiszen ott már benne volt a grafikonban egy nagyobb esés, de ott nem letörés, hanem rali következett. Szóval összességében továbbra is a beszállási lehetőségeket érdemes keresni a bankpapírban. A legoptimistább szemüvegünkön keresztül vizsgálva az OTP az elmúlt napoki esésével egy támaszzónához érkezett, itt volt a január végi csúcspont is, ha itt megfogják az árfolyamot, akkor folytatódhat az emelkedés, nyilván igazán jól akkor festene a grafikon, ha új csúcsra tudna emelkedni az OTP.

Egy pesszimistább forgatókönyv az, ha dupla csúcs alakul ki a grafikonon, abban az esetben, ha szimmetrikus alakzatot feltételezünk, akkor első körben 14 350, aztán 14 100, még lejjebb pedig 13 700 forint körül vannak izgalmas szintek.

Mol

Hatalmasat, több mint 5 százalékot esett a Mol árfolyama a tegnapi kereskedésben, ráadásul napi mélypontján zárt az árfolyam, és a forgalom is magas volt, nagyságrendileg akkora, mint a pénteki kereskedésben, amikor várakozáson felüli negyedik negyedéves eredményeket publikált a hazai olajtársaság. További negatívum, hogy az utóbbi pár nap emelkedése egy gyertyában letörlésre került.

Már többször írtuk, hogy kulcsszinteken billeg a Mol árfolyama, amit az alábbi heti grafikon mutat a legjobban, a tét a 2015 óta tartó emelkedő trend elesése, ugyanis most stabilan benézhet az árfolyam, a 2018-as májusi mélypontok alá. A technikai kép akkor tudna újra pozitívvá válni, amennyiben ismét 2800 fölött tudna konszolidálni az olajpapír árfolyama. A grafikonon ráadásul az is látszik, hogy már nem először zár az árfolyam a 2620 forintos fontos támasz alatt, mely a szint gyengeségére utaló jel. Így tovább valószínűsíthető a lejtmenet rövid távon, azaz tovább folytatódhat a 2019 májusa óta tartó csökkenő trend.

Fundamentálisan is igen jól magyarázható a tegnapi vérengzés a grafikonon, ugyanis a koronavírus európai elterjedése esetén a kőolajtermékek kereslete erősen megcsappanhat, mint azt már Kínában láthattuk. A karanténok elterjedésével drámaian eshet a régió, és a glóbusz üzemanyagfogyasztása, mely finomítói leállásokat és marzs eséseket okozhat, és a kutatás-termelés részleget pedig a zuhanó olajárak tarthatják nyomás alatt. Amennyiben sikerülne megfékezni a járvány globálissá válását, akkor nagyobb visszapattanásra is sor kerülhetne a Mol árfolyamában, főleg a pénteki jó gyorsjelentés fényében. Addig azonban érdemes lehet óvatosnak lenni, legalábbis a technika most ezt sugallja.

Richter

Február elején újabb emelkedő hullám indult a Richternél, az árfolyam ezután sikerrel törte át a 7 100 forintos ellenállást, bár nem sikerült tartósan felette megkapaszkodnia. A szint visszatesztelése után a Richter lefordult, majd a nemzetközi hangulatromlással párhuzamosan az Richter nagyot esett, és az árfolyam a 6 840 forintos támasz közelébe érkezett meg. Az árfolyam ezután tovább esett, amennyiben a lejtmenet folytatódik, a 6 840 forintos szint alatt bezárva a következő megállót a 6 400 forint közelében található szint jelenti majd a Richter számára a későbbiekben. A jelenlegi szintekről felfelé mozdulva el, a 7 100 forintos szint jelenti majd az első fontos ellenállást, amelyet áttörve nyílhatna meg az út a 2017. júliusi, 7 296 forintos történelmi csúcs felé.

Rövidebb időtávon szemlélve a grafikont jól beazonosítható az emelkedő trend (és a február eleji gyorsjelentés jelentős zöld gyertyája is). A Richter az elmúlt napok esése után a rövid távú emelkedő trendvonal alá került, a 6 870 forint közelében található trendvonal és a 6 840 forintos támasz jelentette zónából lefelé kitörve a nagy tér nyílhat meg lefelé, amennyiben a 6 870 -6 840 forintos tartomány alatt zárna be, a Richter számára a már említett 6 400 forintos szint jelentheti a következő fontos támaszt.

Magyar Telekom

Nagyon messziről nézve a Telekom árfolyama 2018 november óta emelkedő trendben haladt, a befektetők több dolgot is elkezdtek beárazni, például azt, hogy a T-Systems értékesítéséből jól jön ki a vállalat, hogy az erősödő piaci verseny ellenére a Telekom megőrzi vagy erősíti is a pozícióit a hazai távközlési piacon, és hogy összességében az erős fundamentumok mellett lehetőség lesz arra, hogy a vállalat végre a szabad cash flowhoz közelítő mértékű osztalékot fizessen ki a részvényeseinek. Bár a fundamentumok továbbra is erősek, 2019 például kifejezetten jól sikerült, ennek ellenére még a menedzsment által megcélzottnál is alacsonyabb osztalékot fizet részvényeseinek a vállalat, osztalékpolitika továbbra sincs, és nem úgy tűnik, hogy ebben a tekintetben a részvényesek javulásra számíthatnának. A Telekom grafikonja először akkor romlott el, amikor kiderült, a vártnál kisebb osztalékot fizet a vállalat, de igazán csúnya a tegnapi eséssel lett a chart, ugyanis a tegnapi gyertyával letört a 2018 óta tartó emelkedő trendvonal. A chart sűrű, úgyhogy nem könnyű ideális támaszszinteket találni, de 417 és még lejjebb 407 forint körül is izgalmas szint húzódik. Technikai szempontból javulás akkor várható, ha újra az emelkedő trendvonal fölé tudna kerülni az árfolyam.

Címlapkép forrása: Budapesti Értéktőzsde