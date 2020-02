Tegnap az olasz bankok estek, ma a németek és a franciák

Nagyot esett tegnap az európai nagybankok árfolyama, az olasz bankok estek a legnagyobbat. Ma azonban mérsékeltebb az esés, az olasz bankok mindösszes 1-2 százalékkal került lejjebb, míg a német és francia pénzintézetek részvényei több mint 2 százalékot gyengültek, az Commerzbank viszont 5 százalékot zuhant.

Hatalmasat estek az európai tőzsdék tegnap a koronavírus globális terjedésével kapcsolatos hírekre, a részvénypiaci zuhanás leginkább a turisztikai szektort érintette, de az autógyártók és a bankszektor is nagyot esett. A német DAX 4 százalékos esése mellett, a francia CAC 3,5 százalékkal került lejjebb, míg az olasz tőzsde 5,4 százalékot gyengült tegnap. Ma azonban a DAX és CAC 0,9 százalékot esett, ezzel szemben az FTSE MIB csupán 0,1 százalékot gyengült, tehát az olasz tőzsdén a gyengülés jelentősen mérséklődött, ami a bankszektoron is meglátszik.

Tegnap az európai bankrészvények közül az olasz bankok kapták a legnagyobb gyomrost, szinte az összes olasz bank több mint 4 százalékot esett, az Intesa Sanpaolo hétfőn arról döntött, hogy 11 észak-olaszországi városban zár be telephelyeket, miután a helyi hatóságok több mint 50 000 emberre szabtak ki karantént. Ma azonban mérsékeltebb, 1-2 százalékos az esés, a Banca Monte dei Paschi di Siena közel 2 százalékot tudott erősödni.

Ezzel szemben a leggyengébben teljesítő európai nagybankok között német és francia bankok találhatók, amelyeknek több mint 2 százalékot esett az árfolyama, a leggyengébben a Commerzbank és a Deutsche Bank teljesít.

A Commerzbank árfolyama ma több mint 5 százalékot esett, ezzel az egyébként is gyengén teljesítő bankpapírok közül is kilóg a német bankrészvény. Az esés részben annak tudható be, hogy a bank vezérigazgatója azt nyilatkozta, hogy igyekeznek megvédeni az ügyfeleket a negatív kamatok negatív hatásaitól, ez nyilván jó hír a bank ügyfeleinek, de kevésbé jó a bank részvényeseinek, ugyanis a lépés azt jelenti, hogy a bank marzsai továbbra is nyomás alatt maradhatnak.

Címlapkép: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images