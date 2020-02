Ekkora pusztítást végzett két nap alatt a koronavírus a tőzsdéken

Évek óta nem látott esés zajlott az elmúlt két napban a világ tőzsdéin, a befektetők elkezdték beárazni a globális járványt okozó koronavírus negatív hatásait. Összegyűjtöttük, mi történt a tőkepiacokon az elmúlt két napban.

A 2009 márciusa óta tartó globális részvénypiaci raliban az amerikai részvényindexek vezették az emelkedést, az elmúlt napokban az esésben is élen jártak, mindhárom vezető amerikai részvényindex, a Nasdaq, a Dow Jones és az S&P 500 értéke is nagyot esett. Bár az elemzői várakozásokban ez még nem látszik, a befektetők globális gazdasági lassulást kezdtek el árazni, emiatt nagyot esett az olaj ára. A lista élén a klasszikus menekülőtermékek állnak, az elmúlt két napban erősödött az arany, a japán jen és a hosszú amerikai állampapírok árfolyama is.

A részvénypiacokat viselte meg leginkább a globális eladási hullám, gyakorlatilag nincs olyan fontosabb részvényindex, aminek az értéke emelkedett volna az elmúlt két napban, a legnagyobb mértékben a koronavírus terjedésével leginkább sújtott európai ország, Olaszország részvénypiaca szenvedte meg az elmúlt két napot, de nagyot esett a vezető görög részvényindex is.

A Dow Jones index komponensei közül elsősorban a pénzügyi és a technológiai cégek árfolyama esett nagyot, ami nem véletlen, az elmúlt hetek emelkedésében is ezek a részvények álltak az élen, ráadásul több esetben kifejezetten magas árazási szorzókon forognak a papírok, ez is sérülékennyé teszi őket.

Az S&P 500 komponensei (505 darab van belőlük egyébként) közül a top 10-be bőven 10 százalék feletti eséssel lehetett csak bekerülni az elmúlt két napban, az élen elsősorban légitársaságok, utazásszervezők és pénzügyi vállalatok részvényei állnak.

A Nasdaqban olyan komponens is van, ami az értékének közel harmadát elveszítette két nap alatt, egészségügyi és gyógyszercégek állnak az élen.

A német DAX indexben az elmúlt két nap esése alapján egy légitársaság, autógyártók és pénzügyi cégek részvényei állnak az élen.

A görög tőzsdén bőven 10 százalék feletti eséseket láthatunk a top 10-ben, szoftvercégek, pénzügyi szolgáltatók, építőipari vállalatok részvényei vezetik az esést.

Az olasz tőzsdén nagy pusztítást végzett a koronavírus az elmúlt két napban, nagyot esett építőipari cégek, infrastruktúra fejlesztők, pénzügyi vállalatok árfolyama.

A BUX index minden komponensének árfolyama esett az elmúlt két napban, a BUX index 5,9 százalékot veszített értékéből, a legnagyobb mértékben az Opus és az AutoWallis árfolyama esett.

Címlapkép: Tomohiro Ohsumi/Getty Images