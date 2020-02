Elmondták a profik, mihez kezdj a pénzeddel a tomboló koronavírus idején

A hét elején rég nem látott esés bontakozott ki a részvénypiacokon, miután a koronavírus fertőzések globálisan emelkedő száma mellett a piaci szereplők a növekedési kilátások romlása miatt aggódhattak. Alapkezelői felmérésünkben profi befektetőket kérdeztünk meg a koronavírus tőzsdei hatásairól.

Gyurcsik Attila – Accorde Alapkezelő, befektetési igazgató

Gyurcsik Attila szerint a gazdasági szereplők erre a vírusra adott pánikreakciója, jóval nagyobb lehet a vírus valós hatásánál, ha az emberek tömegesen megijednek, nem mennek nyaralni, lemondják a repülőútjaikat, a multinacionális vállalatok úgy döntenek, hogy leállítják a menedzsment utazásait, akkor ennek a tömegpszichére gyakorolt hatásán keresztül igen súlyos hatása a gazdasági aktivitásra. Ezt felbecsülni nagyon nehéz, mindez attól is függ, hogy mennyi ideig tart a vírussal kapcsolatos negatív news flow és pánik, ha ez sokáig velünk marad, akkor ez tartós gazdasági károkat okoz és ennek megfelelően a tőkepiaci hatása is tartós, súlyos és mély lehet.

Ha a koronavírusból világjárvány lesz, akkor egy, a 2008-2009-hez hasonló mértékű korrekció sem elképzelhetetlen, ha a vírus világszinten elterjed.

Ha nem sikerülne megakadályozni a terjedését és meghal jó pár tízmillió ember, akkor annak valós kockázata van, hogy komoly tőkepiaci hatása legyen, komoly korrekcióval. Tíz százalék körüli korrekciók a koronavírus nélkül is elképzelhetők a tőkepiacon, azonban nem lehet azt mondani, hogy a piac beárazta volna a legrosszabb forgatókönyvet, a piac annak a valószínűségét próbálja beárazni, hogy milyen eséllyel lesz ebből világjárvány.

A szakértő szerint az arany láthatóan pozitívan reagált a vírussal kapcsolatos hírfolyamra, az arany nyilvánvaló védelmet jelenthet, emellett a hosszú kötvények árfolyama is emelkedik, a klasszikus menekülőeszközök klasszikus menekülőeszközként viselkedtek ebben az esésben is. A fordulat lehetőségével kapcsolatban Gyurcsik Attila kiemelte, hogy addig nehéz stimulusról beszélni, amíg a járványt nem sikerült érdemben megfékezni, mivel nehéz az embereket gazdasági aktivitásra sarkallni, amikor leginkább bezárkóznának. Először a járványügyi helyzetet kell kezelni, és utána lehet stimulálni a gazdaságot, a kettő együtt nem működik. Kínában is inkább meghosszabbították a holdújévi szabadságot, hogy képesek legyenek megfékezni a vírust, nem hogy nem stimulálták, de vissza is fogták a gazdasági aktivitást. Stimulálni akkor lehet és érdemes, ha sikerül valamilyen szinten kordában tartani ezt a problémát.

Gyurcsik Attila szerint, ha enyhülne a koronavírussal kapcsolatos vihar, a tipikus eszközök teljesíthetnek majd jól, láthatóan most is ezek estek a legnagyobbat, a gazdasági növekedésre érzékeny, ciklikus, nagy bétájú részvények azok, amelyek jól teljesíthetnek, és az olajár is újra emelkedésnek indulhatna ebben az esetben. Összességében jelentős csapkodásra lehet számítani, néhány nap leforgása alatt esett egy hatalmasat a piac, ebből biztosan lesz majd valamiféle felfelé korrekció is, de amíg nem látunk tisztán a járványügyi helyzetben, addig marad az ideges csapkodó kereskedés, jó eséllyel.

Pintér András – Budapest Alapkezelő, befektetési vezető

Közgazdászok nagy magabiztossággal nyilatkoznak arról, hogy fél százalékos gazdasági lassulást fog okozni a koronavírus, vagy hogy 10 százalékos piaci esés jöhet, de ezek a számok nagyon légből kapottnak tűnnek, mivel alapvetően egy epidemiológiai kérdésről van szó. A helyzetről pedig egyelőre nincs kellő információnk ahhoz, hogy a kifutását megítéljük – fejtette ki véleményét Pintér András, a Budapest Alapkezelő befektetési vezetője.

Az elmúlt napokban volt egy elég nagy váltás. Sokáig azt gondolta a piac, hogy időben gyors lefutású és földrajzilag korlátolt kiterjedésű lesz a járvány, ezért először „lerázta magáról a piac” az eseményeket. De most már mindenki elhúzódó, globális dologra készül, ami kiterjedtebb lesz, mint amiről korábban szó volt és kezd nyilvánvalóvá válni, hogy nem tartható Kínán belül.

A járvány gazdasági következményeinek két ága van: az egyik a tényleges gazdasági hatások, a másik, hogy milyen a befektetők pszichológiai reakciója. A gazdasági hatásokról most, hogy a prognózisok gyakorlatilag napról napra változnak, csak nagyon alacsony megbízhatóságú előrejelzésekkel rendelkezünk. A befektetői pszichológiáról viszont vannak piaci tapasztalatok, pánikhelyzetben jellemző reakciókat adnak a befektetők.

Az a különleges helyzet áll fenn, hogy a befektetői pszichológiával kapcsolatban biztosabb dolgokat tudunk most mondani, mint magával a gazdasági fundamentumokkal kapcsolatban, ez alapján pedig lehet akár egy túlreagáló piaci korrekció is.

Nem gondolom, hogy a héten látott eséssel ennek a sztorinak vége lenne, az látszik, hogy valószínűleg még terjedni fog a vírus, ezért valószínű, hogy még a piacon is lesznek hatások. Lehet egy átmeneti megnyugvás, de a koronavírus még hetekig, hónapokig téma lesz a részvénypiacokon és tolni fogja a volatilitást.

Ilyen környezetben érdemes minden befektetőnek olyan portfoliót tartani, amivel komfortos, ha valaki eddig az eszközallokációján belül 25 százaléknyi részvénykitettséggel volt komfortos, akkor nem biztos, hogy felül kell írni ezt. Ha pedig valaki eddig sem volt komfortos a részvénypiaccal, akkor nem mondom, hogy most kellene beugrani, nincsenek „once in a lifetime” vételi lehetőségek.

Azzal kapcsolatban, hogy mi hozhat fordulatot a piaci hangulatban, Pintér András elmondta, hogy a klasszikus fiskális és monetáris stimulusok hatékonysága erősen kérdéses. Hiszen nem arról van szó, hogy valamilyen gazdasági probléma lenne, például lefagyott volna a hitelezés, vagy bizonyos szektorokban gondok lennének, ez nem egy gazdasági gyökerű probléma. Ami segíteni tudna a hangulaton, ha globálisan is bekövetkezne, ami most Kínában történik, vagyis ha csökkenne az új megbetegedések száma és lecsengene a dolog. A varázsütésszerű megoldást a vakcinával kapcsolatos hírek jelenthetnék, de erre jelen állás szerint több hónapot kell várni.

Nagy kérdés, hogy ha elül a járvány, akkor milyen jellegű lesz a visszapattanás. Most mindenkinek egy V-alakú visszapattanás van a fejében, vagyis ha megoldódik a dolog, vagy háttérbe szorul, akkor ugyanilyen sebességgel jön egy visszapattanás a piacokon. Ha ez így lesz, akkor a szétütött szektorokban lehet érdemes szétnézni. Ha van egy 1-2 hónapos átmeneti lefagyás, azt sok cég túléli probléma nélkül, de ha a dolog hosszabb ideig elhúzódik, akkor az átmeneti problémákból tartós károk lehetnek.

Cser Tamás – HOLD Alapkezelő, Portfóliómenedzser

A tartós tőkepiaci hatásokkal kapcsolatban Cser Tamás szerint a legfontosabb kérdés, hogy mennyire terjed szét a koronavírus a világban, avagy viszonylag gyorsan elülhet-e. Az elmúlt napok eseményei alapján jelentősen megnőtt az esélye annak, hogy a járvány globálissá válik, ez már nem csak kínai kérdés. Így jóval tartósabb és nagyobb hatása lehet a világgazdaságra, mint azt pár hete remélni lehetett. Fontos kérdés, hogy elülhet-e a vírus terjedése magától, a jó idő beköszöntével, hasonlóan az influenzához. Mielőtt elindult a vírus terjedése, alapvetően jó hangulat uralkodott a tőzsdéken, inkább magasak voltak az árazások, van bőven honnan visszaadnia a részvénypiacoknak, és akár egy komolyabb esés is kialakulhat, mivel ez egy súlyosabb fundamentális ütés lehet a világgazdaságnak, amire rég volt példa. Így ez egy tipikusan rövid korrekciónál hosszabb és mélyebb esés lehet, és bár az elmúlt napokban már pánik jellemzi a piacokat, ami rövid távon megtámaszthatja őket. De nem mondhatjuk, hogy teljesen beárazódott a világgazdasági probléma.

Csökkenő esélye van, hogy gyorsan eltűnik a koronavírus, így még nem látok nagy vételi lehetőséget, nagyobb vételekre még valószínűleg korán van.

A lehetséges fordulattal kapcsolatban a szakértő elmondta, hogy lehet fiskális és monetáris stimulus, azonban a vállalatoknak most nem a kamatszint a problémája, mivel a cégek cash flow termelése kapott egy nagy pofont, és hirtelen rengeteg vállalat szembesülhet likviditási gondokkal, amit nem olyan könnyű kezelni. Likviditást kellene nyújtani a vállalatok széles körének, de differenciáltan, és valóban azoknak a vállalatoknak, amelyeknek a koronavírus okozta a gondot. Jönni fog fiskális stimulus, és jöhet kamatcsökkentés is, ahogy erre Kínában nemrégiben láttunk már példát. Valószínűleg Európában is következhetnek hasonló lépések. Ennél fontosabb talán azt nézni, hogy a vírus hogyan ülhet el.

Arra kérdésre, ha elül a vihar és ekkor milyen területek teljesíthetnek majd jól, a szakértő azt válaszolta, ha azt gondoljuk, hogy nagyrészt lezajlott a vihar, akkor ciklikus vállalatokat kell megvenni, mert ezek a koronavírust megelőzően is már nyomottak voltak a kereskedelmi háborús félelmek miatt, és ezek túl is esik a piacokat, ami abszolút indokolt is, mert ezen cégeket jobban érinti a vírusprobléma, de hosszútávra jó vételi lehetőséget teremthet a mostani helyzet. Meg kell találni olyan ciklikus cégeket, amelynek a mérlege elég erős ahhoz, hogy túléljék ezt a problémát. Érdekes szektor lehet az autógyártók, hajózási cégek, energiavállalatok. De egyelőre még inkább a vírus kiteljesedésének szakaszában lehetünk, érdemes most még sok készpénzt tartani, várva a jobb vételi lehetőségeket.

Elek Péter – Dialóg Alapkezelő, befektetési igazgató

Benne van a pakliban, hogy közepes méretű korrekciót eredményez a koronavírus, de most átmenetileg jöhet egy megnyugvás. Inkább az volt a meglepő, hogy az amerikai tőzsde gyakorlatilag két hónapig teljesen immunis volt az eseményekre – véli Elek Péter a Dialóg Alapkezelő befektetési igazgatója.

Nagy kockázatot jelent, hogy mindenki túl van pozícionálva részvényben, „mindenki long”. Sok befektetőt „kirázhattak” az elmúlt két nap alatt Amerikában, de valószínűleg még mindig nagyon sok a long pozíció. Ilyenkor mindig nagy kérdés, hogy ha elkezdődik egy nagyobb esés, akkor ki lesz az, aki megveszi majd a piacokat.

A hatásokat érdemes ketté bontani, a koronavírus emberekre gyakorolt hatására és a gazdaságra gyakorolt hatására. A statisztikák szerint a mortalitási ráta ennél a vírusnál nagyon alacsony és az „áldozatok” az idős, beteg, kevésbé ellenálló immunrendszerrel rendelkező emberek. Nagy valószínűség szerint nem fog kihalni a fél emberiség ettől a vírustól (hacsak nem fog mutálódni rövid időn belül). Sokkal aggasztóbb, hogy Kínában, ahonnan az egész elindult, a gazdasági aktivitás elképesztő módon visszaesett annak ellenére, hogy nem egy magas halálozási rátájú pestisről van szó. Három százalék alatti a mortalitási ráta, ennek ellenére zuhannak az autóértékesítések, az üzemanyag-felhasználás, a belföldi repülés, nagyon erős gazdasági visszaesést okozott a járvány. Ha a piac azt fogja árazni, hogy ez egy egyszeri, rövid lecsengésű sztori, akkor a részvénypiacok mehetnek majd felfelé tovább.

Ha viszont elhúzódik a járvány lefutása, akkor a részvénypiacok idén nem fognak jól teljesíteni.

Trading lehetőségek akadnak, csak ilyenkor mindig kell figyelni arra, hogy az ember betartsa a „szabályokat”, például szűk stoppal dolgozzon, így ha tovább megy a piac, akkor nem ragad be. Lehet próbálkozni, a magyar piacon is vannak lehetőségek, egy-két kisebb papíron látszott, hogy inkább margin callos eladások voltak. Azokból már lehet, hogy érdemes csipegetni.

Azzal kapcsolatban, hogy mibe lehet érdemes ilyen környezetben befektetni, Elek Péter elmondta, hogy az arany nagyon megy idén, de soha nem hitt benne igazán. Ha a részvénypiacokon van egy átmeneti, vagy kicsit hosszabb ideig tartó negatív időszak, akkor óhatatlanul keresnek az emberek egy menekülőeszközt. Idén egyértelműen látszik, hogy az arany az, azzal lehet próbálkozni. Ha pedig fordulnak a piacok, akkor az arany longot sürgősen le kell vágni.

Elek Péter hozzátette, hogy ha most elülne a vihar, akkor azok a papírok teljesíthetnének jól, amik korábban is. Nagyot meneteltek eddig a FAANG-részvények, amelyek gyakorlatilag nem tudtak esni és most azért mutattak egy korrekciót. Ha valaki tényleg csak egy átmeneti visszaesésre számít, akkor az olajipari cégeket érdemes megnézni, mert másfél éves mélypontra küldték az olaj árfolyamát, az összes olajipari részvényt agyonverték. Ezek a cégek mindenféle szempontból olcsók, magas osztalékhozam rátával forognak, jóval nagyobbat estek, mint a piac átlaga, ezeken lehetne keresni.

Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images