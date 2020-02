Koronavírus: megszólalt a debreceni repülőtér az elhibázott lázmérésről

A Debreceni Nemzetközi Repülőtér reagált értesülésünkre, mely szerint rosszul mérhették a koronavírussal esetleg kapcsolatba került leszálló utasok testhőmérsékletét.

Mint korábban beszámoltunk róla, egy hétfőn éjszaka Milánóból Debrecenbe érkező repülőgépen a kötelező ellenőrzésnél a hőmérők 32-33 fokos testhőmérsékletet mutattak ki. Helyszíni forrásunk szerint az utasokat ennek ellenére minden további nélkül átengedték. Forrásunkat megkereste a forgalmazó, aki szerint a mérések hibásan zajlottak.

A Debreceni Nemzetközi Repülőtéren végzett koronavírus-vizsgálattal kapcsolatban megjelent cikkünkre reagálva a következő közleményt adta közre (a cikkünk megjelenése előtti megkeresésünkre nem reagáló) repülőtér:

2020. február 25-én 00:15 órakor a menetrend szerinti milánói járat utasait a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet munkatársai vizsgálták meg, amelyhez több különböző típusú hőmérő eszközt használtak.

Amikor a jelenlévő orvosok látták, hogy az egyik ott használt műszer dekalibrált, rossz értéket mutat, annak használatát befejezték és a másik, helyes értékeket mutató eszközt használták tovább.

A gép összes utasát és a személyzetét megvizsgálták, állapotukról adatlapot vettek fel, amelyen rögzítették a hőmérsékletüket is. A mai napon minden érintett utassal telefonon is felvették a kapcsolatot és meggyőződtek arról, hogy senki sem lázasodott be hétfő óta.

Összegezve tehát a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren az előírásoknak megfelelően zajlott a vizsgálat - írják a közleményben.

Kép: Stiller Ákos/Bloomberg via Getty Images