Megkongatták a vészharangokat a koronavírus miatt – Veszélyben a globális ellátási lánc

Folyamatosan érkeznek az újabb hírek a koronavírus terjedésével és az új megbetegedésekkel kapcsolatban, de a vírus jóval túlmutat az egészségügyi kockázatokon, ugyanis a kínai gazdaság és vele együtt a világgazdaság is súlyos ütéseket szenvedett, a globális ellátási lánc komoly veszélybe került. Egy friss tanulmányban a DHL mutatja be, melyek most azok a fő kihívások, amelyekkel szembe kell nézniük az ellátási láncban résztvevő cégeknek a koronavírus árnyékában.

A koronavírus hatása a logisztikai piacra, a gyártásra és a teljes ellátási láncra a Portfolio április 29-ei Smart Logistics konferenciáján is kiemelt téma lesz. Gyere el te is, ha érdekel, hogyan birkóznak meg az új kihívással a magyar logisztikai-, szállítmányozási-, gyártó- és IT-cégek! Részletek itt:

A friss adatok szerint meghaladta a 2660-at a koronavírusban elhunytak száma Kínában, és már Kínán kívül is vannak áldozatok. Globális szinten már eléri a 80 ezret a fertőzöttek száma, ezt pedig a világgazdaság és a globális ellátási lánc is megérzi: azok a gyárak, amelyek most próbálnának visszaállni a régi működéshez Kínában, munkaerőhiánnyal és bizonytalan szabályozási környezettel találják szemben magukat.

A DHL szerint a vírus okozta gazdasági károk miatt a globális ellátási lánc áprilisra vagy csak az utánra állhat helyre.

Bár a gyártáshoz kapcsolódó kihívásokra heteken belül lehet megoldás, a belföldi és külföldi áruszállítás lehet a legnagyobb kihívás márciusban és áprilisban az ellátási lánc normalizálódása számára.

A DHL az ellátási láncot érintő főbb kihívásokból emelt ki tizet:

1. A kínai lezárások munkaerőhiányt és ellátási zavarokat okoztak a gyárakban

Annak érdekében, hogy a vírus valahogyan kordában tartsák, számos várost és tartományt vettek blokád alá Kínában, az emberek nem tudtak elmenni dolgozni, ennek eredményeképp pedig több gyár is kénytelen volt teljesen leállni. Nehezíti a visszaállást az is, hogy néhány kínai autógyár, petrokémiai és technológiai gyártócég is bejelentette, hogy átalakítják termelésüket és arcmaszkok, fertőtlenítő szerek és egyéb orvosi kiegészítők gyártására állnak át.

Az utazási korlátozások és munkaerőhiány a kohók és bányák számára is feladta a leckét az olyan kulcserőforrások, mint a cink, a réz, az alumínium és a kénsav eljuttatásában a feldolgozóüzemeikből a nyersanyagszállítók felé. A Guangszi Nanguo rézbánya február 6-án kénytelen volt vis majorra hivatkozni rézszállítmányának teljesítésére vonatkozóan, a cég a logisztikai nehézségeket és a közlekedési korlátozásokat emelte ki fő problémának.

Forrás: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images

2. A szabályozói bizonytalanságok nehezítik a gyárak újraindítását

A kínai gyártócégeknek egyes tartományokban az eddigieknél is fokozottabban kell majd együttműködniük a hatósági szervekkel annak érdekében, hogy újra elindíthassák üzemeiket. Február 10-én a legtöbb kínai tartományban már újraindították a termelést, hogy valamelyest enyhítsék a vírus okozta gyártási kiesést. Vannak azonban olyan városi és körzeti szintek, ahol további korlátozások állnak fent, ezeken a területeken a normál gyártási üzemmenet február 17. és március 1. között állhat teljesen helyre.

Forrás: DHL

3. A közegészségügyi követelmények az ipari működést is befolyásolják

A normál működés helyreállása előtt néhány hatósági szerv előírta Kínában a gyártócégeknek, hogy extra engedélyeket, illetve a koronavírus megelőzése érdekében specifikus sztenderdeket is vezessenek és szerezzenek be. Ilyen előírás például, hogy megelőzési kontroll protokollt kell bevezetni a cégnél, a nem helyi munkásokat el kell különíteni, védőfelszerelést kell biztosítani minden dolgozó számára, illetve időközönként a lázat is ellenőrizni szükséges.

4. Ugrásszerűen nő a vis majorra hivatkozó klauzulák felhasználása a beszállítóknál

Azoknak a cégeknek, amelyek kínai beszállítókkal állnak kapcsolatban, fel kell készülniük egyre több olyan esetre, amikor a beszállítók vis majorra hivatkozva állnak el a teljesítéstől. Vis majorra többnyire természeti katasztrófák esetén szoktak hivatkozni, de ilyen tényező lehet a koronavírus is, ezen belül is a kormányzat által elrendelt gyárbezárások.

Smart Logistics 2020 A koronavírus hatása a logisztikai piacra, a gyártásra és a teljes ellátási láncra a Portfolio április 29-ei Smart Logistics konferenciáján is kiemelt téma lesz. Gyere el te is, ha érdekel, hogyan birkóznak meg az új kihívással a magyar logisztikai-, szállítmányozási-, gyártó- és IT-cégek! Részletek itt:

Egy kínai nemzetközi kereskedelmi ügynökség több mint 100 cég számára adott ki vis majorra vonatkozó igazolást, mivel azok a vírus kirobbanása miatt nem tudták teljesíteni szerződés szerinti kötelezettségüket. Ilyen igazolást kapott az autóalkatrész-gyártó Huida Manufacturing is, amely a Peugeot-t is gyártó PSA afrikai gyárának szállít be alkatrészeket.

5. A kínai tartományi határellenőrzések áruszállítási problémákat vetnek fel

A kínai tartományok közötti áruszállítás is kihívásokkal teli, miután a kamionsofőrök esetében is elrendelte a kormány a 14 napos önkarantént annak érdekében, hogy meggátolják a vírus terjedését. Azokat a kamionosokat, akiknek liszenszük Hupej tartományból származik, minden esetben megállították a határellenőrzéseknél és visszafordították őket saját tartományukba, de voltak még más tartományokból is jelentett hasonló esetek az elmúlt hetekben.

Mindennek következtében a kamionellátottság Sanghajon belül 40%-ra csökkent, Sanghaj és más városok között pedig 10%-ra esett vissza, döntően amiatt, hogy a sofőrök nem hajlandóak más tartományokba árut szállítani. Mindezek következtében nemcsak az áruszállítás akadozik, hanem jelentős költségnövekedéssel is számolni kell az áruszállításban.

Forrás: Feature China / Barcroft Media

6. A lezárt határok miatt a Vietnámba és Hongkongba irányuló és onnan jövő áruk szállítása is akadozik

A Vietnám és Junnan-beli tartományok közötti kereskedelem jelentősen sérült, a Vietnámból érkező áruk többnyire a határon torlódnak, mivel a kamionoknak nehéz átlépniük Kínába a határzárak miatt. A jelentések szerint a vietnámi oldalon a kamionoknak átlagosan 4-5 napot kell várniuk a határon, igaz, a vietnámi hatóságok már átengedik a kamionokat, amennyiben a sofőrök megfelelő védőöltözetet hordanak.

Hongkongban a hatóságok elrendelték, hogy minden kínai állampolgárt, aki a területre érkezik, 14 napra zárják karanténba, ezzel is igyekeznek minimalizálni az odautazók számát. Az oroszok a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében több Kínával határos határátkelőt is lezártak. Az ottani hatóságok szerint a lezárás március 1-ig is eltarthat.

7. A munkaerőhiány a reptereken és a kikötőknél is torlódáshoz vezet

A limitált kamionkapacitás ellenére is egyre nagyobb a torlódás a légi cargo termináloknál és raktáraknál. Különösen igaz ez a sanghaji reptéri raktárakra, itt konkrétan arra kötelezik a logisztikai cégeket, hogy ne fogadjanak a régióba érkező árut vagy csak olyan esetben, ha garantálják, hogy az árut azonnal továbbszállítják.

Forrás: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg via Getty Images

A vízi kikötőknél is rossz a helyzet, a hiányzó személyzet és kamionsofőrök miatt itt is torlódnak az áruk. Sanghajban a személyzet mindössze fele állt vissza a munkába február 10-ével. Több nagyobb konténercég, mint a Maersk, az MSC vagy a ZIM is kénytelen nagyobb díjat alkalmazni a hűtött áruk esetében, de a pontos kiszállításokat így sem tudják megmondani.

8. Több vízi járatot is töröltek Kína felé

A Sea-Intelligence Maritime Consulting adatai szerint 82 transzatlanti vízi kereskedelmi járatot töröltek márciusig, Ázsia és Európa között összesen 54 kereskedelmi járatot töröltek a fuvarozók. Néhány, tengeri szállítmányozással foglalkozó szakértő szerint 3-4 hétbe is betelhet, mire Európába ér egy-egy szállítmány.

9. Az alacsony légi és vasúti áruszállítási kapacitások felhatják az árakat

A gyárak és logisztikai üzemek leállása mellett nagy problémát okoz a légi fuvarozás visszaesése is (beleértve a repülni vágyó emberek egyre csökkenő számát is), mindezek miatt a légi áruszállítási fennakadások áprilisig is eltarthatnak.

Mindeddig hetente több mint 25 ezer járatot töröltek, ezzel a légi áruszállításai kapacitás a felére esett vissza. Vannak olyan légitársaságok, amelyek a koronavírus szempontjából veszélyesebb kínai tartományokból érkező áruszállító gépek repülését szüneteltetik március végégig. A The Load Star becslései szerint a kapacitáshiány 300-400%-os díjnövekedést is hozhat a légi áruszállításban.

A légi mellett a vasúti áruszállítás is kiemelt figyelmet kap, különösen azok a járatok, amelyek Kínából érkeznek Európa felé. A kapacitási kihívások itt is jelentkeznek, mivel számos betervezett vasúti rakomány útját mondták le, prioritást inkább azok a tételek élveznek, amelyeket még a kínai újév előtt indítottak útnak.

10. A tovagyűrűző hatásokat a tengerentúli ellátási láncok is megérzik

Az autóipari szektorban egyes alkatrészek beszerzési nehézsége miatt vannak olyan gyártók, akik kénytelenek voltak leállítani belföldi gyáraikat Dél-Koreában (Hyundai Motors, Ssangyong Motors, Kia Motors) és Japánban (Nissan). Mindezek mellett a Fiat-Chrísler is bejelentette, hogy egyik európai gyára heteken belül leállhat, mivel egy fontos alkatrészt nem tudnak Kínából beszerezni.

Forrás: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

Az autóipar mellett a globális gyógyszerellátásra is negatív hatással van a koronavírus terjedése: maga a wuhani tartomány ad otthont a legnagyobb belföldi gyóygszerhozzávalókat gyártó cégeknek, ezek a gyógyszergyártók 1-3 hónapnyi készlettel bírnak csupán a fontos gyógyszerösszetevőkből. Miután Kínában jelentős az egészségügyi krízis, a kulcsfontosságú gyógyszerekből valószínűleg többet tartanak meg országon belül, így kevesebbet exportálnak olyan piacokra, mint az USA vagy India, amelyek viszont nagyban függnek Kínától néhány kulcsfontosságú gyógyszerösszetevő miatt.

Smart Logistics 2020 A koronavírus hatása a logisztikai piacra, a gyártásra és a teljes ellátási láncra a Portfolio április 29-ei Smart Logistics konferenciáján is kiemelt téma lesz. Gyere el te is, ha érdekel, hogyan birkóznak meg az új kihívással a magyar logisztikai-, szállítmányozási-, gyártó- és IT-cégek! Részletek itt:

Címlapkép: Feature China / Barcroft Media