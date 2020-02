Meglepő helyről érkezhet a segítség a koronavírus-parában

Kínából indult ki a koronavírus, mely jelentős nyomás alá helyezte a kőolaj árfolyamát, azonban már globális problémává eszkalálódott az új kórokozó elszabadulása. A potenciális további eséstől azonban épp Kína mentheti meg az olaj árfolyamát, ugyanis könnyen előfordulhat, hogy áprilisra felpöröghet a nagy ázsiai ország kőolajkereslete, mely egyébként közel sem esett akkorát, mint az ország üzemanyagfelhasználása.

A koronavírus világszinten való elterjedése eltörölheti az olaj 2020-as keresletnövekedését, azonban pont Kína az, aki mégis megmentheti az olaj piacát. Az mostanra alig kétséges, hogy a Vuhanból elszabaduló koronavírus csökkenteni fogja Kína februári olajkeresletét, azonban a márciusi és áprilisi adatokra is várhatóan negatív hatással lesz. Azonban most úgy tűnik, hogy Kínának sikerül megállítania a vírus terjedését, közben egyéb országokban, mint Dél-Korea, Japán, Irán és Olaszország, épp felfutóban van a fertőzések száma.

Amennyiben a jelenlegi pozitív tendencia folytatódni tud a közeljövőben, akár elképzelhető, hogy áprilisban már felpöröghet a kínai finomítói aktivitás. Azonban kis késleltetés várható a kínai finomítói kapacitások teljes teljesítményre történő visszaállása kapcsán, ugyanis először a felhalmozott készletek kerülhetnek csökkentésre, illetve épp a márciusi hónapban zajlik a finomítók karbantartása, ugyanis pont a téli és nyári fogyasztási csúcs között kell valamikor végrehajtani a szokásos javításokat.

Fontos megkülönböztetni a kínai üzemanyagfogyasztást az ország kőolajkeresletétől, ugyanis az állam folyamatosan tölti fel a stratégiai olajkészleteit, illetve a kínai finomítók jelentős mennyiségű terméket állítanak elő exportra, mellyel így jelentősen magasabb lehet a kínai import, mint a lokális felhasználás. Mindebből az következik, hogy könnyen lehet, hogy 4 millió hordó/nappal csökkent a kínai üzemanyagkereslet a koronavírus karanténjainak köszönhetően, azonban az import mennyiség valószínűleg mégsem csökkenhetett ennyire drámaian. A Refinitiv szerint napi 10,53 millió hordóra csökkenhetett Kína olajimportja februárban, a januári 10,96 milliós értékhez képest ez jóformán semmi.

Valószínű, hogy a kínai olajkereslet márciusban, illetve áprilisban szenvedhet el egy nagyobb visszaesést. Amennyiben az olajszállító tankerek mozgását vesszük szemügyre a világon, akkor azt láthatjuk, hogy 136 tanker 177,6 millió hordó olajjal tart Kína felé, amely szállítmányok márciusban érkezhetnek célba, azonban ez még csupán nagyságrendileg a fele lehet egy átlagos hónap importmennyiségének. Ez alapján azonban még korai lenne messzemenő következtetéseket levonnunk Kína márciusi olajkeresletéről, ugyanis a közel-keleti és orosz kikötőkből még két héten belül indulhatnak új szállítmányok, melyek még márciusban képesek lennének elérni a kínai partokat.

Azonban a fő üzenet tehát az, hogy bár igaz, hogy Kína olajkereslete csökkenést mutat a koronavírus hatásai következtében, azonban az import korántsem esett annyival vissza, mint a belső üzemanyagfogyasztás.

Amennyiben áprilistól ténylegesen javulásnak indulna Kína olajkereslete, akkor már csak az lenne a kérdés, hogy a világ többi részére mekkora hatást tudna gyakorolni az elszabaduló vírus. Szerdán először történt meg, hogy Kínán kívül több új fertőzöttet jelentettek be, mint a nagy ázsiai országban. A vírus még a fejlettebb egészségügyi infrastruktúrával rendelkező országokat is megviseli, nemhogy egy közel-keleti vagy egy afrikai ország rendszerét.

Egyelőre még korai bármit is biztosan állítani, ugyanis amennyiben a karanténok ellepnék Európát, akkor az idei stagnálás is túlzóan optimistának tűnne a világ kőolajkeresletének előrejelzése kapcsán. Mindenesetre a Brent ma is 1 százalékot esik, mellyel már 27 százalékot csökkent a január 8-i csúcsához képest.

Amennyiben viszont Kínának ténylegesen sikerülne megfékeznie a járványt, akkor a bejelentett gazdasági stimulusok és az olcsó olajárnak köszönhetően megnövekedett stratégiai készletezés erőteljes keresletnövekedést generálhat a nagy ázsiai országban.

Március 5-6-án Bécsben összeül az OPEC+, és az olajárak összeomlásának megállítása érdekében akár komolyabb lépésre is elszánhatják magukat a kartelltagok. Ami viszont szintén pozitív jel, hogy az Egyesült Államok nyersolajkészlete csupán 452 ezer hordóval növekedett az előző héten az EIA adatai szerint, mely a 2 millió hordós várakozásokhoz képest jó jel. Címlapkép: Barcroft Media via Getty Images