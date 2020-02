Nagy esés a tőzsdéken - érdemes már részvényt venni?

Teljesen más lefolyású betegség a koronavírus, mint akár a SARS, akár az influenza, emiatt pedig fokozott a bizonytalanság most a tőzsdéken – fejtette ki véleményét Török Lajos, az Equilor vezető elemzője és Varga Zoltán, az Equilor senior elemzője a járvány kapcsán. Csúnya az esés, de pánik még nincs és jöhetnek gazdaságpolitikai lépések - mondták el.

Ez nem a SARS, és nem egy influenza

Ez nem a SARS, vagy nem egy influenzavírus – mondták el a koronavírus kapcsán az Equilor elemzői, Török Lajos (vezető elemző) és Varga Zoltán (senior elemző). Sokan arra hivatkoznak, hogy akkor volt egy gyors felpattanás, de ez egy teljesen más lefutású betegség, a bizonytalanság sokkal nagyobb ezzel kapcsolatban, mint a SARS vírus vagy influenzajárvány esetén.

Nagyjából 7000 betegnél tetőzhet az olasz-és a dél-koreai járvány, ha a kínai trendeknek megfelelően alakulnak a fertőzések. Ha pedig időben hasonlóan zajlana, akkor március végére tetőzhetne az olasz és a dél-koreai járvány. De ezzel még nem lesz vége, hónapokba telhet ezután, hogy sikerül visszaszorítani a járványt. Súlyosbíthatja a helyzetet, ha újabb gócpontok alakulnak ki és ebben az esetben egy újabb „időszámítás” kezdődik.

Három forgatókönyvet vázoltak fel az Equilor elemzői a koronavírus terjedése kapcsán. Az alapszcenárió az, hogy rövid időn belül sikerül visszaszorítani a járványt, a pesszimista, hogy újabb gócpontok alakulnak ki az Egyesült Államokban és Európában. Az ultrapesszimista szcenárió, hogy hosszú ideig fennmaradó karanténok lesznek világszerte és fennakadások lesznek az ellátásban.

Jelenleg az alap és a pesszimista szcenárió között vagyunk.

Alapszcenárió:

Kína gazdasági növekedése 5,2-5,2%

Globális gazdasági növekedés: 2,9-3,0%

Hazai gazdaság növekedése: 3,5-3,8%

Pesszimista szcenárió:

Kína gazdasági növekedése: 3,9-4,2%

Globális gazdaság növekedése: 2,4-2,7%

Hazai gazdaság növekedése: 3,0-3,2%

Ultrapesszimista szcenárió:

Kína gazdasági növekedése: 3,0-3,3%

Globális gazdasági növekedés: 1,8-2,0%

Hazai gazdasági növekedés: 2,5-2,7%

Már a közepes (pesszimista) forgatókönyv megvalósulása esetén is az Eurózónában könnyen elfordulhat, hogy recesszió lesz.

Az infláció tekintetében kettős hatás érvényesülhet: az élelmiszerek, gyógyszerek, tisztítószerek ára emelkedhet, a tartós cikkek ára és az üzemanyag ára viszont csökkenhet. Megoldást jelenthet például a hatósági árak bevezetése, ami például Kínában megtörtént néhány termékre, de ennek hatékonysága kérdéses.

Milyen gazdaságpolitikai beavatkozások várhatók?

A Fed kamatcsökkenése egyre valószínűbb, ez akár már a márciusi ülésen bekövetkezhet. Ha a piac zuhanása tovább tart, akkor nem kizárt egy rendkívüli beavatkozás, vagy egy összehangolt jegybanki lépés sem. A Fed esetében van mozgástér a kamatcsökkentésre, az EKB pedig a QE programmal be tud avatkozni. Kínában van beavatkozás folyamatosan, a japán jegybank nem szeretne monetáris lazítást, de rendkívüli helyzetben elképzelhető, hogy változtat ezen. Elsősorban a piaci folyamatokat igyekeznek megállítani a monetáris politikai lépésekkel.

Németország esetében egy jelentős költségvetési lazítás is kilátásban van, hamarosan parlament elé kerülhet (költségvetési hiány esetleges elengedése megtörténhet) Hongkongban pedig „helikopterpénzzel” igyekeznek beavatkozni, amiből akár havi rendszerességű juttatás is lehet. A cél a vállalatok terheinek csökkentése, esetleg kisebb mértékben a fogyasztás élénkítése. Több országban számíthatunk fiskális lazításra, de például az Egyesült Államokban a jelenlegi eladósodottság mellett ez nehéz lesz.

A gazdasági hatások

Szisztematikus kockázatok vannak a rendszerben, az komoly bajt jelentene, ha egy elhúzódó karantén miatt teljesen más gazdasági pályára kerülnénk. A just in time rendszer miatt minimális készletezéssel működtek a gyárak, pont emiatt egy gyár elakadása komoly gondot tud okozni.

Úgy tűnik, hogy nem pénzügyi válságból indul ki, ellentétben azzal, amire sokan számítottak, hanem a reálgazdaságból jön a válság és a pénzügyi szektorba begyűrűzik, ezért fontos, hogy mind fiskális, mind monetáris oldalon gyors beavatkozás legyen.

Kínában kockázatot jelent, hogy a kkv-k jelentősen el vannak adósodva, nincs meg a kellő likviditásuk és több hónapra be kell zárniuk. Jelenleg csak 1-2 hónapnyi likviditási tartalékuk van, 3-4 hónapos leállást állami segítség nélkül nem tudnak elviselni. Állami szubvencióra szükség van, hogy ne akadjon meg a gazdaság.

Mindenhol kényes egyensúlyt kell fenntartani: el kell különíteni a gyanús eseteket, hogy az R0 1 alá csökkenjen, de ezt úgy kell tenni, hogy a gazdaság működni tudjon, különösen az egészségügyi szektor és az élelmiszer-ellátás. Az új fertőzöttek számát közben fokozatosan csökkenteni kell. Ha ezt elrontják, akkor akár tartós károkat is tud okozni.

Az ellátási lánc megakadása a rövid, maximum egy hónapos leállást még elviseli a rendszer, hosszabb távon pedig mindenhol problémák lehetnek. Az amerikai cégek 35 százalékának a termelési láncában van kínai cég, például okosórákhoz jellemzően sok alkatrészt gyárt a vuhani régió.

Mi történt a SARS idején?

A SARS-járvány volt a volt a legközelebbi hasonló esemény. Esés volt, de utána jelentős felpattanás következett és az évet már pluszban zárták az indexet. Idén először nem vették elég komolyan a tőzsdék a járványt, volt egy felfutás az indexekben január közepéig.

Mikor vehetünk végre részvényt?

Az elmúlt években az tanította a piac, hogy ha van egy kis esés, azt meg kell venni, mert jön a felpattanás. Az egyik kérdés, hogy most ez is így lesz-e, a másik, hogy milyen részvényt érdemes venni. Az egészségügyi szektor kézenfekvő lehet, de nagyon meg kell válogatni, hogy melyik részvényt vegyük meg. A stabil szektorok sem teljesítenek feltétlenül ilyenkor jól. Amióta elterjedtek az ETF-ek, azóta sokkal jobban együtt mozognak a részvények, sokkal nagyobb a korreláció.

A VIX index még nem érte el, de már közelít a pánikhangulathoz, ami 50-60 pontos értéket jelent. Ami érdekes, hogy megfordult a „szokásos trend”, miszerint a hosszabb távú volatilitásindex magasabb, mert hosszabb távon magasabb volatilitást várnak a befektetők, mint rövid távon. A tőzsdei befektetők értékelése alapján elhúzódó, magas volatilitás várható.

A legnagyobb vesztesek a turizmus és a luxuscikkek szektor volt, nem is biztos, hogy mindenki fel fog tudni állni ebből. Az Equilor elemzői a Royal Carribean Cruises részvényeit emelik ki, ahol lehet még esés. A turizmuson belül a hajós vállalatok rendültek meg igazán, amelyek jelentős fix költségekkel dolgoznak. A másik érdekes részvény a Booking Holdings, amelynél az látszik, hogy egyelőre alulreagálta a piac az eseményeket, egyelőre kis esés volt a részvények árfolyamában.

A magyar tőzsdén eddig az OTP és a Mol lehet a legnagyobb vesztes az olajárfolyam esése, a gazdasági visszaesés kockázata miatt. A Magyar Telekom teljesíthet a legjobban, a Richter viszont hiába gyógyszercég, nem fog tudni ebből profitálni, mivel az ellátási láncában vannak kínai termékek (bár főként Indiából szerzi be alapanyagait, de nem kizárt, hogy itt is lesz egy gócpont), a termékpalettáján pedig nincs olyan gyógyszer, ami hasznos lehet a járványban - mondják az Equilor elemzői.

Ha az alapszcenárió következne be, akkor gyors visszapattanásra, a fiskális és a monetáris expanzió által segített tőzsdei emelkedésre számíthatunk.

A pesszimista szcenárió megvalósulása esetén a gyógyszergyártók, gyógyászati segédeszköz gyártók teljesíthetnek jól, valamint a defenziv részvények, de érdekesek lehetnek az „otthonmaradási papírok”, mint például a Netflix. Jó menekülőeszköz lehet az amerikai 10 éves államkötvény, az AT&T magas az osztalékhozama miatt lehet érdekes.

Az ultrapesszimista szcenáriót a legnehezebb kereskedni, a menekülő eszközök lehet az arany, vagy az állampapírok, államcsőd nem valószínű még az ultrapesszimista szcenárióban sem. Opciós stratégiák lehetnek érdekesek, de ezek kockázatosak. Medvepiac jöhet ebben az esetben, a direkt részvénykitettséget csökkenteni kell.

Vavrek Zsolt, az Equilor lakossági üzletág vezetője hozzátette, hogy a mostani esés csúcsok után következett be, amikor a befektetőkben még sikerélmények voltak és sokan úgy gondolják, hogy ez egy időleges történet, Magyarországot kevésbé fogja érinteni. Sokan hígításba kezdtek, elkezdték lejjebb vinni az áltagárat, fedezni kezdenek opciókkal, ahelyett, hogy zárnának, kivárás jellemző.

Sokan keresik a beszállási lehetőséget, nagy a likviditás a piacon és próbálnak kedvező vételeket elkapni.

Viszont ha ezek mégsem jönnek be, az egy újabb eladási hullámot generálhat. Ami most zajlik, hogy begyorsul az esés, napon belül nagy mozgások látszanak, de emiatt hirtelen fordulat is jöhet akár. A Brexihez, kereskedelmi háborúhoz hasonlóan ezt az évet most a koronavírus fogja meghatározni. Csúnya az esés, de klasszikus pánik még nincs a korábbi jól felépített pozíciók miatt. Nagy a forgalom, az látszik, hogy sokan aktivizálják magukat.