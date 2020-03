1100 milliárd forintot radírozott ki a koronavírus a héten a hazai tőzsdén

A koronavírus globális terjedése miatt évek óta nem látott esés söpört végig a világ tőzsdéin a héten. A magyar tőzsde élen járt az esésben, a hazai tőzsdei cégek értéke egy hét alatt 1100 milliárd forinttal csökkent.

Masszív eladási hullám söpört végig a héten a világ tőzsdéin, a koronavírus negatív gazdasági hatásaitól való félelem uralta a piacokat, a befektetők kerülték a kockázatos eszközöket, így a részvényeket is, jellemzően a részvénypiacok estek nagyot, de csökkent több ipari fém és mezőgazdasági nyersanyag árfolyama is, a fontosabb eszközök közül az esésben az olaj állt az élen. A tőke jellemzően a menekülőtermékként számon tartott eszközökbe, például amerikai állampapírba, japán jenbe és svájci frankba áramlott, ezek árfolyama emelkedett a héten, az elmúlt hetekben kiemelkedően teljesítő menekülőtermék, az arany árfolyama azonban lefordult a héten kialakult lokális csúcsról, és a hetet összességében a negatív tartományban fejezte be az arany elmozdulása.

A fontosabb részvénypiacok közül kivétel nélkül mindegyik esett a héten. Annak ellenére, hogy Kínából indult a koronavírus terjedése, felülteljesítők voltak a kínai részvényindexek, ez nagyrészt annak tudható be, hogy ott már az elmúlt hetekben beárazták a befektetők a lehetséges negatív hatások egy részét. Nagyot estek az amerikai és az európai benchmarkok, a magyar tőzsde is gyenge volt, több mint 12 százalékot esett a BUX, ami elsősorban az OTP és a Mol zuhanásának tudható be.

A hazai tőzsdén szinte minden részvény árfolyama esett, legnagyobb mértékben a kisebb kapitalizációjú vállalatok, relatíve alacsony likviditású papírjainak árfolyama zuhant nagyot, az Est Media értékének több mint negyedét, a Nutex, a Kulcs-Soft vagy a Csepel értéke közel ötödével csökkent a héten. A blue chipek közül több mint 13 százalékos eséssel az OTP vezeti a sort, de megütötték a Molt é a Richtert is, a Telekom valamelyest defenzívebb volt.

A hazai tőzsdei vállalatok piaci értéke összesen közel 1100 milliárd forinttal csökkent, csak az OTP kapitalizációja 568 milliárd forinttal, a Molé 272 milliárd forinttal lett alacsonyabb a héten.

Címlapkép: Daniel Karmann/picture alliance via Getty Images