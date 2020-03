Készüljünk a földgáz utáni időszakra, jöhet a gáz 2.0!

Magyarország sikeres úton halad, hogy fölgázellátását minél jobban diverzifikálja. Azonban a 2050-re kitűzött karbonsemlegesség eléréséhez a gáziparnak is radikális átalakulásra van szüksége. Villamosenergiával az összes energetikai problémát nehéz kezelni, azonban a hidrogén a földgáz igen jó környezetbarát alternatívája lehetne a jövőben. Az új típusú gáz szabályozásának előkészítésén már lázasan dolgoznak Brüsszelben, melyet Magyarországnak nagyon komolyan kellene vennie, és aktív szerepet vállalnia benne azért, hogy minél jobban tudjuk érvényesíteni a régiós és saját érdekeinket a nem is olyan távoli jövő kapcsán.

A földgáz és a politika elválaszthatatlan egymástól

Kevés olyan átpolitizált ágazat van napjainkban, mint a földgáz. A tél közeledtével minden évben előkerül Magyarországon és egész Európában a gázellátás biztonságának kérdése. 2019-ben ez hatványozottan történt, lévén, hogy az európai gáztranzit tekintetében kulcsfontosságú ukrán Naftogaz és a kontinens domináns exportőre, az orosz Gazprom tárgyalásainak sikere egy új tranzitszerződésről igen bizonytalan volt. Ennek megfelelően a gáztárolók rekordszintű 97%-os töltöttséget értek el ősz elejére a kontinensen. Szokatlan módon, az ellátásbiztonság iránti aggályok ellenére, az európai gázárak – így a magyarok is – évtizedes mélypontra kerültek az immár globális gázpiacon a cseppfolyósított gáz (LNG) világszintű termelésének évek óta várt felfutásának és a kelet-ázsiai import váratlan stagnálásának köszönhetően.

A hatalmas mértékben növekvő európai LNG importból hazánk még csak közvetetten részesült előnyben, mert a tervezett horvát terminál, noha jó úton halad, előreláthatóan csak egy év múlva lesz üzemben. Távolabbinak tűnik Magyarország gázellátásának szempontjából a másik kulcsfontosságú diverzifikációs projekt, a román fekete-tengeri kitermelés. Ez utóbbi az egyik fő partner, az ExxonMobil tervezett kivonulása és a befektetők által elfogadhatatlannak tartott román szabályozói környezet miatt van szorult helyzetben.

Magyarország tehát – regionális társaival együtt – közel 25 évvel az első forrás- és útvonaldiverzifikációs projektet követően, még mindig az ellátásbiztonság és a piacépítés útján halad. A kihívás Kelet-Közép és Dél-Kelet Európa számára a történelmi hagyaték és a földrajzi elhelyezkedés miatt természetesen hatalmas. Jómagam is, mint Európai Bizottsági tisztviselő, élvonalbeli szereplője voltam a nehéz tárgyalásoknak a kulcsfontosságú orosz féllel, a regionális partnerek között, illetve a többi európai szereplővel.

A klímavédelem mindent borít

Mára a regionális ágazati célok változatlanul helyénvalók és indokoltak, de időközben a klímaváltozással kapcsolatos aggályok miatt elképesztő módon felgyorsultak a dekarbonizációs törekvések. A földgáz ágazat így, noha klímapolitikai szempontból számottevően kevésbé káros, mint a szén, fosszilis erőforrás lévén, mégis komoly átalakulásnak néz elébe.

Az Európai Bizottság által két hónapja meghirdetett „Európai zöld megállapodás” ambiciózus klímaterve megfogalmazta a klímasemlegességet; azaz a különböző energetikai és ipari folyamatok kapcsán vagy eleve nem bocsát ki széndioxidot, vagy az esetlegesen kibocsátott üvegházgázokat leköti, illetve ellentételezi olyan folyamatokkal (pl. erdőtelepítés), ami az atmoszférába kerülő többletkarbont megköti.

A klímapolitikából fakadó – hosszabb távon – egzisztenciális veszély azonban lehetőséget kínál egy immáron dekarbonizált – vélhetően legnagyobb mértékben hidrogén-alapú – gázágazat kialakítására.

Általában véve kezd konszenzus kialakulni akörül ugyanis, hogy a jövő energiaigényét nem fogjuk tudni pusztán az elektromos energiára alapulva kielégíteni részben például azért, mert a fűtéshez szükséges szezonális tárolás túl drága lenne elektromos energia formájában.

Szakzsargonnal élve, szükség lesz tehát továbbra is az energiahordozó molekulákra, de immáron karbonmentes formában.

A hidrogén négy típusa

Ennek kapcsán három – az előállítási módhoz kapcsolódó – típusú hidrogénről szokás leginkább beszélni. A „szürke” hidrogént, ami már napjainkban is egy 135 milliárd dolláros piac, földgázból állítják elő és az ipari eljárások során hasznosítják. A folyamat során felszabaduló széndioxid azonban bekerül az atmoszférába. Ez kétségkívül nem jövőképes technológia. A „kék” hidrogén ennek a dekarbonizált válfaja, aminek keretében a földgázból kiindulva a hidrogén előállítása során keletkező széndioxidot vagy a szilárd karbont összegyűjtik. A „zöld” hidrogén előállításának módszere teljesen karbonmentes és a megújuló árammal ellátott elektrolízisen alapul. Egy kevésbé emlegetett negyedik forma a „sárga” hidrogén, ami szintén dekarbonizált, de atomenergiára épül.

Kézenfekvő, hogy a kék hidrogén kevésbé rázza fel napjaink gázágazatát mint zöld társa, ugyanis továbbra is a földgázra épül, függetlenül attól, hogy hol választják le a metán molekulákról a karbont: a forrásnál, pl. az orosz gázmezőknél, valahol útközben vagy a célországokban.

Kérdés tehát, hogy honnan, milyen mértékben és milyen útvonalon jön majd a dekarbonizált gáz a jövőben. Ezek alapvetően fontos kérdések a jövő hálózatainak és keresletének kialakításában, aminek, koncepcionálisan legalább is, mielőbb neki kell feszülni.

Villamosenergiával nem lehet mindent megoldani

Rendkívül fontos továbbá, hogy mi lesz a jövőben az újfajta klímasemleges gáz (vagy gázok, ha a biogázt is idevesszük) felhasználási területe. Egyes rendkívül hőintenzív ipari folyamatok, mint az acél-, a műtrágyagyártás vagy a vegyipar kétségkívül továbbra is az elektronoknál sokkal nagyobb energiatárolásra képes gázmolekulákat fogják előnyben részesíteni. Másik lehetőségként jelentkezik a közlekedési ágazat, kiváltképp a szárazföldi és vízi teherközlekedés. Kérdés továbbá a dekarbonizált gázalapú elektromos energiatermelés. A fűtési ágazat, ami az energiafogyasztás egyharmadát teszi ki, is hasznosíthatná az új gázokat. Ebben az ágazatban azonban más környezetbarát megoldások is kínálkoznak. Magyarországnak például a többi uniós tagországhoz képest szembetűnő elmaradása van a hőszivattyúk használatában, de a lakások energiahatékonyságának növelése, illetve dekarbonizálása notóriusan lassú folyamat. Érdemes ebben a kontextusban megemlíteni, hogy a fent említett alacsony gázárak az Energiahivatal legutóbbi ágazati jelentése szerint a tavalyi, enyhébb tél mellett is fogyasztásnövekedéshez vezettek, ami az ágazatnak rövid távon kedvező ugyan, de hosszú távon, a klímapolitikai aspektusokat is figyelembe véve, ellenkező hatással bír.

Szinte reménytelen tehát megbecsülni, hogy a mai körülbelül 475 milliárd köbméteres európai és 10 milliárd köbméteres hazai fölgázfogyasztás merre mozdul el az elkövetkező 30 évben. Elkerülhetetlen, hogy összességében csökkenni fog a gáz a vezetékekben. A források is változni fognak. Nagy kérdés, hogy fizikai és szabályozási értelemben milyen módon változik az EU gázpiaca, lévén, hogy az egyre egységesebb és ellátásbiztonság szempontjából stabil európai fölgázpiac ismérveit aligha akarnák a piaci szereplők feladni.

Nincs olyan távol 2050

A jövőbeli dekarbonizált gázágazatot élénkítő és szabályozó új előírások műhelymunkája már lázasan zajlik Brüsszelben. Rendkívül fontos tehát, hogy Magyarország és regionális társai a hátramaradó forrásdiverzifikáció megvalósításával párhuzamosan már most elindítsák azokat az elemzéseket, projekteket és együttműködéseket, amiknek köszönhetően elkerülhetik, hogy az újra alakuló gázágazat kialakításában és szabályozásában is a nyugat-európai vállalatok és hatóságok játszanak meghatározó szerepet.

2050 ugyan nagyon távolinak tűnik 2020-ból szemlélve, de ahhoz, hogy a klímacélokat addigra elérjük és az ebben rejlő előnyöket is kiaknázhassuk, már ma cselekedni kell.

Persze az „elsőként cselekvésnek” kockázatai is vannak, mert amíg az említett új zöld és kék hidrogén technológiák rendkívül költségesek, senki sem szeretne túl nagyot harapni. Az ágazat nagy kihívása és egyben feladata, hogy bizonyítsa, képes a váltásra, amint megtette ezt a villamosenergiaipar is. Ehhez azonban masszív állami támogatásra, kedvező szabályozói környezetre és kreatív együttműködésre van szükség. Senki nem tudhatja ma még, hogy pontosan miként alakul a gázágazat 30 év távolságban, de az ellátásbiztonság és egy működőképes piaci struktúra – a klímacélok megvalósítása mellett – kétségkívül továbbra is fontos elvárása lesz a fogyasztóknak. Ennek pedig most kezdik rakosgatni az építőköveit.

Kovács Kristóf

A szerző a Baker McKenzie ügyvédi iroda munkatársa. Előtte közel 15 évig dolgozott az Európai Bizottságnál Brüsszelben. A cikkben leírtak a saját véleményét tükrözik.

Címlapkép: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images