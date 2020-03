Elképesztő száguldás a magyar tőzsdén, mi történik?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt hét jelentős esése után a magyar tőzsde hétfőn felpattant, az emelkedés ma délelőtt is folytatódott, míg a BUX kora délután már valósággal szárnyalt, az OTP-t megtépték, de a Richter és a Mol is nagyot emelkedett. A BUX az elmúlt hét zuhanása után túladott tartományból pattant vissza, az erősödést emellett a nemzetközi hangulatjavulás is támogatja, miután a befektetők egy része abban bízik, hogy a nagy jegybankok élénkítő intézkedésekkel lépnek majd fel a koronavírus gazdasági hatásai ellen.