Idén élesíti az elektromosautó offenzívát a BMW és a Daimler

A szigorú Európai Uniós károsanyag kibocsátási szabályozás miatt az európai autógyártók számára elkerülhetetlenné vált, hogy a termékpalettájukon szereplő elektromos járművek számát megnöveljék, a BMW és a Daimler is új járművekkel bővíti idén a termékmixét. Bár az elektromos autók gyártása költségesebb, mint a hagyományos benzines, vagy dízeles járműveké, ami gondot jelenthet az autógyártók proftiabilitására nézve, azonban azt is figyelembe kell venniük a gyártóknak, hogy a szigorú károsanyagkibocsátási szabályok megsértése miatt jelentős büntetésekre számíthatnak 2021-től.

Érdekel, hogy mi a véleménye a szakembereknek a globális és a magyar járműipar legnagyobb kihívásairól és az azokra adható legjobb válaszokról, megoldásokról? Jelentkezz még ma a Járműipar 2020 konferenciára!

A szigorú európai károsanyagkibocsátási szabályoknak való megfelelés érdekében a BMW és Daimler idén 20 százalékkal tervezi csökkenteni az eladott autók károsanyagkibocsátását, ebben pedig az új elektromos modellek fognak segíteni a gyártóknak.

Az Európai Unió azt a célt jelölte ki az autógyártóknak, hogy 2007-2021 között 40 százalékkal csökkentsék a szén-dioxid kibocsátást, valamint további 37,5 százalékos CO2 kibocsátás csökkentést írt elő 2030-ig. Az autók légszennyezési szintje azonban egyre csak nőtt, hiszen a benzinfaló SUV-kat egyre több fogyasztó választja, ami azt jelenti az autógyártók számára, hogy alaposan meg kell növelniük az elektromos autó eladásokat, ha nem akarnak óriási összegű büntetéseket fizetni 2021-től. Európában az átlagos flottakibocsátás a harmadik egymást követő évben nőtt 2019-ben, míg az elektromos autók az összes regisztrált jármű 6 százalékát teszik csak ki, a JATO Dynamics elemzői szerint.

A koronavírus miatt törölt Genfi Autószalon helyett élő online közvetítés keretében mutatta be a BMW az új négyajtós i4 kupét, amelynek 600 kilométeres hatótávja van, és egy a számos olyan elektromos jármű közül, amelyet a BMW a piacra kíván dobni. A BMW-nek már 500 000 elektromos és hibrid járműve van az utakon, és ezt a számot 2021 végéig duplázni akarja a cég, beleértve az új i4-et és az iX3 SUV-t, továbbá a Mini elektromos verzióját. Az elektromos és hibrid járművek értékesítése már 47 százalékkal nőtt idén, közölte Oliver Zipse, a BMW vezérigazgatója, majd hozzátette, hogy remélik a profitra gyakorolt hatásokat kezelni tudják majd. Az elektromos járműveket általánosságban költségesebb megépíteni, mint benzines vagy dízeles társaikat. A BMW arról számolt be, hogy az elektromos kampányhoz több helyről erőforrásokat szabadít fel, többek között az új generációs Mini fejlesztését is későbbre tették át. A Mini elektromos változatából egyébként már 7000 darabot rendeltek, mondta el a Oliver Zipse.

Mindeközben a Daimler annak érdekében, hogy idén 20 százalékkal csökkentse a CO2 kibocsátást, olyan hibrid járműveket népszerűsít, mint az új CLA Shooting Brake, továbbá olyanokat, mint a Mercedes-Benz EQC elektromos SUV, és egy V-osztályú elektromos furgon. A cég vezérének elmondása szerint a társaság közel jár hozzá, hogy a sikerüljön a károsanyag kibocsátási cél elérése idén, a Mercedes-Benz egyébként 50 000 EQC jármű gyártását tervezi 2020-ra. A cégvezér nem kommentálta az elektromos járművek profitablitására vonatkozó kérdéseket.

Ezalatt a Volkswagen is bejelentette, hogy piacra dobja az ID.4-et, egy teljesen elektromos SUV-t, amelynek a hatótávja 500 kilométer, és a gyártását idén elkezdik. Az ID.4-et Európában, Ázsiában és az USA-ban fogják értékesíteni.

(Reuters)

Címlapkép: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images