Mercedes-kötvényeket is vehet az MNB

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. elvégeztette a magyar Nemzeti Bank kötvényprogramjában való részvételéhez szükséges minősítését, az anyavállalata minősítése alapján ugyancsak A minősítést kapott stabil kilátássala a Scope Ratings minősítő cégtől - közölte kedden a Scope.

A közlemény szerint a kft. 40 milliárd forintos kötvénykibocsátást tervez a programban, hétéves lejárattal.

Ahogy arról múlt héten beszámoltunk, a Mercedes-Benz magyarországi érdekeltségei 2020-ban is jó évre számítanak, arra alapozva, hogy globálisan nő az igény a kompakt autók iránt. A kecskeméti gyár teljes kapacitással fog dolgozni az idén, és egyre több elektromos modell érkezik - jelentették be a cégek vezetői február végén Budapesten, évértékelő sajtótájékoztatón.

Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatása szerint Kecskeméten 190 ezer autót gyártottak, 3 új modell gyártását indították el 2019-ben. A cég nettó árbevétele 3,7 milliárd euró volt, 2,7 százalékkal nőtt 2018-hoz képest.

A MERCEDES-BENZ HUNGÁRIA KFT. pedig 113,2 MILLIÁRD FORINT ÁRBEVÉTELLEL ZÁRTA AZ ELMÚLT ÉVET, AMI 4,2 SZÁZALÉKOS NÖVEKEDÉST JELENTETT 2018-HOZ KÉPEST.

Különösen jó eredményt ért el a személyautó üzletág, 4503 darab regisztrált autóval, amellyel már negyedik éve vezeti a prémium szegmens eladásait Magyarországon. Lényeges kiemelni, hogy 2015-höz képest az eladott személyautók darabszáma messze duplázódott 2019-re, amelyben fontos szerepet játszott a bővülő értékesítési hálózat és a széles modellkínálat is.

A kecskeméti gyár meghatározó szerepet tölt be a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatában. Olyan új gyártástechnológiákat alkalmaznak és tesztelnek, amelyeket később a termelési hálózat más telephelyei is átvesznek és alkalmaznak. Az ügyvezető kiemelte: 2020-ban a gyár termelési programja telített, az idén is teljes kapacitással fog működni.

A kecskeméti gyár 2020-ban már lépéseket tesz az elektromos járművek gyártásához vezető, több éven át tartó úton - hangsúlyozták.