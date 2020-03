Mi a sikeres értékesítés titka? Elmondták a szakma nagyágyúi

Egyre kevésbé létezik ma már tisztán online vagy tisztán offline értékesítés. A biztosítási szakma egyik örökzöld, húsbavágó témájáról, a sikeres értékesítésről volt szó a Portfolio mai Biztosítás 2020 konferenciájának utolsó panelbeszélgetésében, amelyet Raveczky Zsolt, az Union igazgatósági tagja moderált.

Mi a sikeres személyes értékesítés titka? A biztosítások ajánlásában nagyon fontos a szakmai tudás, képzettség. Az első termék értékesítése a legnehezebb, utána azonban ha megvan már az ügyfél bizalma, akkor az megalapozza a további jó üzleti kapcsolatot a postahivatalokban is – mondta Ákoshegyi Katalin (Posta Biztosító). Az eredményes megszólítás után egy tanácsadó munkahelyen beszélgetnek az ügyféllel. Kálózdi Tamás (Groupama) szerint ha egy szolgáltatási vagy ügyféligényre pozitívan reagál az értékesítő, az hiteles és ügyfélelégedettséget generáló élményt teremt. Papp Ádám (OVB) a szimpátia és a szerénység fontosságát emelte ki, a szakmai tapasztalat jelentőségét a személyes kompetenciák felülmúlják, a kémia számít náluk igazán. Sebestyén László (Netrisk) szerint a személyes értékesítés során valóban el kell jutni a szerelembe esésig, és nem kell például az ügyfél minden kérdésére azonnal válaszolni tudni, a hitelességhez hozzátartozik az utánajárás is.

Túl sok vagy túl kevés közvetítő van a piacon? Papp Ádám (OVB) szerint ha nincs, aki eladja a biztosításokat, akkor nem lesz több termelés az életbiztosítási piacon. Kálózdi Tamás (Groupama) szerint nagy állományok vannak a biztosítóknál, amelyeket gondozni, kezelni kell. Ha nem a közvetítők teszik ezt, akkor valaki másnak el kell látnia a feladatot, és minőségi megszólításra várnak az ügyfelek. Egyre kevesebb a kalandor, öregszik a szakma, és a közvetítői piac további tisztulására számít Kálózdi. Sebestyén László (Netrisk) szerint is sok a közvetítő, a mennyiség helyett a minőségnek kell meghatároznia az értékesítést. A portfóliók egy része újraosztásra kerülhet, amit manapság a jogszabály is lehetővé tesz már. Raveczky Zsolt (Union) szerint a közvetítői létszám csökkenése, ezzel egyidejűleg a nyugdíj előtt álló generáció szélesedése azt ígéri, hogy a piacon maradó közvetítők jövedelemtermelési lehetőségei javulnak. Ákoshegyi Katalin (Posta Biztosító) a saját biztosítójánál is lát koncentrációt, értékesítői létszámcsökkenést, miközben náluk is egyre jobban felértékelődik a komplex pénzügyi tanácsadás.

A panelbeszélgetés egyik fontos tanulsága volt, hogy nincsenek szigorúan kettéválasztható online és offline csatornák, a kettőt ma már keverni kell, a kettő közötti utazásban van a szektor, nyilvánvalóan az online felé.

