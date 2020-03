Mutumutu, Lamie, Cristo, Cherrisk: bemutatkoztak a régió insurtech cégei

Mekkora esélyei vannak ma egy insurtech startupnak Magyarországon? Hogy lehet életbiztosítást online értékesíteni? Hogy állunk az insurtech fejlettség területén? Többek között ezekről a kérdésekről szólt mai Biztosítás 2020 konferenciánk második, nemzetközi szekciója, amelyben egy cseh, egy osztrák és egy magyar insurtech cég is bemutatkozott.

Kurtisz Krisztián, a Cherrisk ügyvezetője (az Uniqa Biztosító vezérigazgatója) szerint hat transzformáción kellene a biztosítóknak keresztülmenniük ahhoz, hogy visszatérjenek az eredeti küldetésükhöz, hogy mint közönséget, úgy segítsék ügyfeleiket: 1. alapszolgáltatás: eszközkezelő helyett kockázatkezelő szolgáltatóvá válni, 2. új logikai struktúra: élet/nem-élet megbontás helyett lakossági/vállalati felbontás, 3. új termékek: az ügyféltapasztalatra építő termékkategóriák létrehozatala, 4. új értékteremtés: az értékajánlat radikális, közösségi megújulása, 5. új, kockázatkezelő IT-céggé válni, 6. új csapat: nem a karrier, hanem misszió a csapat számára.

Malicskó Gábor, az Allianz igazgatósági tagja előadásában arról beszélt, hogy a diszruptivitás legnagyobb forrása manapság az, hogy kihasználja a hatalmas adatmennyiséget, növeli az ügyfélelérést és az ügyfélélményt a szerzés optimalizációjával. Képesnek kell lenni a szolgáltatások optimalizálására, az automatizációra, a szervezeti felépítés megújítására (pl. agilis struktúra). A diszruptorok irgalmatlan mennyiségű adatra és ügyfélkontaktusra építenek, az egyik legmenőbb insurtech, a Lemonade például biztosításszolgáltatás nyújtására specializálódott, de abszolút technológiai háttere van. Sok tekintetben azonban az inkumbens biztosítók nagy része hatékonyan adaptálja az új technológiákat, a biztosítási terület diszruptív szereplőinek vonzereje pedig messze elmarad más piacok diszruptív szereplőitől, pl. a heterogén, komplex szabályozási környezet is nagy kihívást jelent nekik.

Christian Pedak, a linzi székhelyű Lamie direkt vezérigazgatója előadásában arról beszélt, hogy kihívóként lépnek fel a piacon, szinte semmit nem fogadnak el a jelenleg működő, inkumbens biztosítási modellekből. A szakember szerint jelentős érdekkülönbség van az ügyfelekkel találkozó ügynökök, tanácsadók, ügyfélszolgálatosok és a kárbejelentéseket feldolgozók közt. A kifizetéseket kezelők jellemzően nincsenek tisztában az ügyfeleknek tett ígéretekkel, így gyakran előfordult, hogy nem fizetnek valamilyen szerződési pontra hivatkozva. A szakember szerint alapjaiból kell újragondolni a biztosításokat: a technológiával nemcsak az ügyfelekkel való interakciót kell fejleszteni, hanem a termékeket is újjá lehet építeni. Az automatikus kárkifizetéssel például az érdekellentétet is kiválóan fel lehet oldani. A Lamie 8 országban működik, jelenleg terjeszkedésen gondolkoznak többek közt az Egyesült Államokba és Franciaországba is. A Lamie teljesen digitális, online biztosító, rendelkeznek biztosítói licenccel is. A cégről részletesen itt írtunk.

Szota Szabolcs, a Cristo alapító-ügyvezetője az alkalmazásról elmondta, hogy többet akarnak nyújtani, mint egy sima casco. Bár integrálták a Generali Roar cascóját, egy csomó plusz funkció érhető el az alkalmazásukon keresztül. A Cristónál prepaid rendszer üzemel, az ügyfelek az alapján fizetik a díjat, hogy mennyit autóznak. A kártyát el lehet menteni, így a díjat automatikusan levonja a Cristo. Beemeltek egy közösségi funkciót is: kockázati közösségeket lehet rajtuk keresztül létrehozni, az algoritmus ráadásul méri a vezető vezetési stílusát is. Az ügyfelek visszajelzést is tudnak adni a rendszer teljesítményével kapcsolatosan. Hamarosan a Europe Assistance-szal együttműködve egy asszisztencia-biztosítás is elindul az alkalmazáson belül. Terveznek még automatikus parkolási díjfizetést, parkolási leállítást, autópálya matricavásárlást, tippeket és trükköket a biztonságos vezetéshez és automatizált megtakarítást, valamint piacteret is. A cégről itt írtunk.

David Bystrzycki, a Mutumutu.cz alapítója online bejelentkezésében elmondta, hogy egy diszruptorként gondol a cégükre. Azért innoválnak, mert indulásukkor még nem lehetett online életbiztosítást kötni Csehországban, a biztosítások túl komplex termékek, ezen kívül rengetegen gondolnak pénznyelőként a biztosításokra, amiért nem kapnak semmit. A Mutumutu egy egyszerű, online életbiztosítás, amit mobilalkalmazáson keresztül lehet megkötni, ami folyamatosan ellenőrzi a felhasználó viselkedését és ez alapján szabja személyre a terméket. A feltételek átláthatóak, „emberi nyelven” vannak megfogalmazva Bystrzycki szerint. Az alkalmazás szó szerint díjazza az egészséges életmódot: ha valaki sokat sportol, visszakapja a befizetett biztosítási díjak egy részét. A cégről részletesebben itt írtunk.

Hol tart ma az insurtech piac? – tette fel a kérdést az előadásokat követő insurtech panelbeszélgetés moderátora, Raveczky Zsolt (Union). Kurtisz Krisztián (Cherrisk, Uniqa) szerint túl kicsi a magyar piac, hogy fel lehessen skálázni, az élenjáró Angliát leszámítva ugyanakkor más országokhoz képest nincs szégyenkeznivalónk. Malicskó Gábor (Allianz) úgy véli, Magyarország korábban élen járt diszruptivitásban Európában, a biztosítók online felületeinek funkcionalitása azonban most is meglehetősen kiterjedt. Nagy kérdés, a biztosítócsoportok milyen kreativitást engednek a magyar piac számára. Szota Szabolcs (Cristo) elmondta: rengeteg biztosítóval tárgyaltak, sok időbe telt partnert találniuk insurtech startupként. Christian Pedak (Lamie) szerint nincs rá magyarázat, miért kellene fejletlenebbnek lennie Magyarországnak az online biztosítások területén, mint Ausztriának vagy Németországnak. Sok területen jobban állunk ennél a két országnál, és a telített piacokkal szemben mi növekedésre vagyunk ítélve.