Itt vannak a friss bejelentések a koronavírusról: leáll a Samsung egyik gyára, home office a Facebooknál

A Twitter vezérigazgatója, Jack Dorsey a koronavírus miatt újragondolja a terveit, eredetileg azt tervezte, hogy az idei év egy részét Afrikában tölti és onnan dolgozik. A kontinensen hihetetlenül gyors ütemben fejlődik a technológia és nagy növekedés előtt állnak, hiszen a lakosság jelentős része még csak most jut internethez - mondta. A terv az volt, hogy a Twitter „decentralizáltan” működne majd, hasonlóan ahhoz, mint amikor utaznak. Ezt a tervet a koronavírus és más események fényében újra kell értékelni - posztolta a Twitteren.

I had been working on my plans where I’d work decentralized, as my team and I do when we travel, but in light of COVID-19 and everything else going on I need to reevaluate. Either way we’ll continue to pursue opportunities in Africa.