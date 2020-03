OTP: Átmenetileg csökkenhet a hitelezési aktivitás

A ma hajnalban közzétett gyorsjelentés megjelenését követően ma reggel sajtótájékoztatót tartott a bank, ahol Bencsik László, az OTP vezérigazgató-helyettese beszélt a trendekről.

Organikusan is jelentősen nőtt a bankcsoport profitja, ha akvizíciók nélkül nézzük, akkor a magyar (+6%) és a bolgár (+4%) operációban is nőtt az adózott eredmény, de Horvátországban 17, Szerbiában 64, Romániában 63, Ukrajnában 27, Oroszországban pedig 66 százalékos volt a profit bővülése, Montenegróban pedig akvizíciók nélkül is megduplázódott az eredmény. A profitnövekedés motorja az állománynövekedés volt.

A szlovén bankpiacon tovább terjeszkedne az OTP, jelenleg a negyedik legnagyobb szereplő Szlovéniában a magyar bank, de mivel a második Nova és a harmadik Abanka hamarosan összeolvadhat, az OTP lesz a harmadik számú szereplő. Az OTP venne még bankot Szlovéniában, erre rövid távon nem látszik lehetőség. Bencsik elmondta, hogy Romániában tettek ajánlatot egy bank megvásárlására, ha lesz is tranzakció, akkor is csak idén év végén realizálódhat a vásárlás.

Az OTP Bank szerződéses összegből számított piaci részesedése a babaváró hiteleknél 44,4 százalék volt a tavalyi negyedik negyedévben, a szerződéses összeg a teljes piacon 191 milliárd forint volt, az OTP-nél ez az összeg 85 milliárd forint volt. Az OTP-nél a negyedévben a megkötött szerződések száma 9 ezer darab, az átlagos igényelt összeg 9,5 millió forint volt, az átlagos futamidő 19,7 év.

Az aktuális eseményekkel kapcsolatban (sem a prezentációban leírva, sem a sajtótájékoztatón kimondva nem volt a koronavírus-járvány, de nyilvánvalóan arról van szó) Bencsik elmondta, hogy változatlan az aktivitás, a hitelkereslet, az ügyfelek viselkedésén nem látszik változás, de az aktuális eseményeknek lehetnek olyan hatásai, amik a második negyedévben a hitelezési aktivitás csökkenésével járnak, de az csak átmeneti, rövidtávú változás lehet, az év második felében visszatérhet 10 százalék feletti hitelbővülés.

A megemelt osztalékkal azt szerette volna kommunikálni a bank menedzsmentje, hogy annak ellenére, hogy tavaly nagyot nőtt a bank, sok akvizíciót hajtottak végre, még egy ilyen év után is képes osztalékot emelni a bank, a 13 százalékot érdemi növekedésnek tartja a menedzsment.