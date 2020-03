Új kedvenc részvényük van az alapkezelőknek

Portfolio Cikk mentése Megosztás In English

A koronavírus járvány hatásaival kapcsolatos aggodalmak miatt a világ vezető részvényindexei február végén hatalmasat estek és a magyar tőzsde is lefordult. A Portfolio legfrissebb alapkezelői felméréséből kiderül, hogy az általunk megkérdezett alapkezelők egy része nagyobb esést is elképzelhetőnek tartott a magyar tőzsdén három hónapos időtávon. A profi befektetők ebben a hónapban a Magyar Telekomot kedvelték leginkább a blue chipek közül, a midcapek közül pedig a Graphisoft Park és az ANY Biztonsági Nyomda papírjai kapták a legtöbb említést a felmérésünkben résztvevő alapkezelőktől.