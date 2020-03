A szaúdi-orosz olajháború az amerikaiakat vérezteti ki

Első ránézésre úgy tűnhet, hogy az oroszok és a szaúdiak vívják egymással az olajháborút. Azonban ennél valószínűbb kimenet lehet, hogy Oroszország döntésével az amerikai palaolajtermelőket támadta meg leginkább, sőt tovább gondolva az energiafüggetlenné váló Amerikai Egyesült Államokat, mely az elmúlt alkalommal jó pár orosz érdeket sértett hatalmával visszaélve. Emiatt pedig az oroszoknál elszakadhatott a cérna, és keresve sem találhattak volna jobb alkalmat a jelenlegi koronavírus által amúgyis meggyengített olajpiacnál.

Előzmények

A március 6-i bécsi OPEC+ ülésen Szaúd-Arábia napi 1,5 millió hordó kitermelés csökkentést javasolt a szervezetnek, azonban az oroszok kihátráltak az egyezségből, melyet megelégelt a szaúdi vezetés, és árháborút indított a piacon, melynek következtében rég nem látott szakadást könyvelhetett el az olaj ára a hétfői kereskedésben.

Mivel a kartell nem állapodott meg semmiben áprilistól, így lényegében az összes tag szabadon annyit termelhet, amennyit csak szeretne, így a koronavírus által nyomás alatt tartott keresleti oldal egy hirtelen megugró kínálattal kombinálódhat, melynek a következtében az olajpiacon kialakult egyensúlyi ár jelentősen lefele tolódhat.

Ki harcol ki ellen?

Első ránézésre úgy tűnik, mintha a Szaúdiak összerúgták volna a port Oroszországgal, és most egymással vívnának kőkemény árháborút, egymás piaci részesedéséért.

A kérdés tehát az, hogy az oroszok és a szaúdiak most egymás ellen harcolnak, vagy épp egyesítették erejüket az amerikai palaolajszektor kivéreztetésére?

Az elemzők csak találgatnak, de az is egy valid forgatókönyv lehet, hogy az oroszok az Egyesült Államokat támadják, a szaúdiak pedig az oroszokat. Azonban az is könnyen előfordulhat, hogy az oroszok csak potyáztak a szaúdiakon, és csupán élvezték a magasabb árakat úgy, hogy közben jelentős termelésvisszafogást nem kellett cserében elszenvedniük.

Könnyen lehet, hogy az oroszok az Egyesült Államokat támadták meg

Amennyiben az amerikai palaolaj kivéreztetése lenne a cél, akkor az oroszok keresve se találhattak volna jobb pillanatot, ugyanis a koronavírus által okozott hatalmas olajkereslet-visszaesés, mely a becslések szerint az idei negyedévben 3,9 millió hordó/napot csökkenhetett éves viszonylatban, remek pillanat, hogy összezúzza a kőolaj világpiaci árát, mellyel hatalmas bizalomvesztést okozhat az amerikai palaolajbefektetésekben, így eltántorítva a tőkét a szektortól. És hogy ez miért lenne jó az oroszoknak? Egyrészt azért, mert az amerikaiak miatt folyamatosan részesedést veszített az OPEC+ a világpiaci részesedéséből. Valószínűleg Oroszország megelégelte a szaúdiak eddigi politikáját, miszerint az árak magasan tartásával folyamatosan piaci részesedést veszítettek az amerikaiak legnagyobb örömére.

Előző héten az amerikai termelés elérte napi átlagban a 13,1 millió hordót, és ebből 4,15 millió került exportra. Jelenleg az Egyesült Államok a világ legnagyobb olaj és gáz termelője, azonban ezeken az árszinteken valószínűleg nem marad ez sokáig így. Ráadásul a palaolaj szektor összeomlása be fog gyűrűzni az egész gazdaságba, az acélágazattól kezdve a gépek gyártásában résztvevő emberekig.

Azt hiszik az amerikaiak, hogy mindent megtehetnek

Nem is beszélve arról, hogy a palaolaj mellett jelentős palagáz kitermelés is folyik az Államokban, mely az LNG szállítmányokon keresztül fenyegeti Oroszország gázpiaci részesedését, és árazási gyakorlatát. Másrészt azzal, hogy

az Egyesült Államok nettó olajexportőrré vált, ezzel függetlenek lettek a fekete aranytól, mellyel már szabadon képesek így zsarolni, szankcionálni, politikai nyomásgyakorlás eszközét bevetni az energiaexportőr országokkal szemben, mint például Oroszország.

A szankciókra nagyon jó példa, legutóbb a Rosznyeftyre kirótt szankció. Az sem elképzelhetetlen, hogy a Rosznyefty vezére vette rá Putyint az éles fordulatra az olajjal kapcsolatos politikája kapcsán, ugyanis nagyon megelégelhette az amerikaiak viselkedését, hogy lényegében energetikai függetlenségüknek köszönhetően bármit megtehetnek. Ez a fajta magatartás érhető tetten a jelenleg is épülő Északi Áramlat 2 gázvezeték kapcsán, ahol a már majdnem kész vezetéket az utolsó pillanatban szankcionálták az amerikaiak, és így el tudták tolni a projekt végső befejezésének határidejét.

Ne számítsunk gyors olajáremelkedésre

Amennyiben mégis Putyin valamiért visszavonulót fújna, akkor lehet egy olyan kimenet, hogy hamarosan újra összeülhet Szaúd-Arábia és Oroszország, és új megállapodás születhet közöttük, mellyel így újra emelkedésbe kapcsolhatnának az olajárak. Azonban ami most valószínűbbnek tűnik, hogy igazából az amerikaiak kivéreztetése a cél, ebben az esetben pedig hosszabb ideig maradhatnak nyomottak az olajárak.

A hatalmas különbség az Egyesült Államok olajtermelése és a többi ország bányászata között, hogy az előbbi tisztán piaci alapokon működik, így piaci fegyverekkel történhet ennek letörése is, az oroszok most ebbe kezdhettek bele. A palaolajszektor kivéreztetési forgatókönyve miatt azért egyes elemzők szerint nem elképzelhetetlen, hogy az olajár még komoly eséseket szenvedhet el jelenlegi széntjéről, és egészen 20 dollárig is leeshet.

Az alacsony olajárak az oroszoknak is kifejezetten rosszak, mivel 45 dolláros olajár körül lehet a költségvetésük egyensúlyban, azonban valószínűleg úgy gondolják, hogy ezt a háborút ők képesek a legtovább viselni, a szaúdiak hamarabb bedobhatják a törülközőt a 80 dolláros olajár mellett nullás költségvetésükkel, vagy a palaolaj termelők 45 dolláros minimális olajárszükségletükkel, és így hosszú távon nyertesként kerülhetnek ki az olajháborúból.

Az orosz stratégia már most működni látszik

Mindeközben az amerikai palaolajtermelők kötvényeinek árfolyama hatalmas zuhanást szenvedett el a hétfői kereskedésben, miután összeomlott az olaj ára. Ugyanis a palaolajtermelés tőkeintenzív tevékenység, ezért ezek a társaságok igen eladósodottak.

Jó példa erre a Chesapeake kötvénye, melynek az ára a pénteki 41,18 dolláros értékről 11,44-re esett, mindezt úgy, hogy kezdetben 100 dollárt értek ezek a hitelviszonyt megtestesítő papírok. A Deutsche Bank elemzője szerint a magas hozamú palaolajtermelő társaságok kötvényeinek kétharmada forgott igen nyomott szinteken hétfőn, mely aggasztó arány. Sőt, az 1500 milliárd dolláros magas kockázatú kötvénypiacnak a nagyrészét energiatársaságok alkotják. Egy elemző szerint

amennyiben tartósan ilyen szinten maradnának az olajárak, abban az esetben a palaolajtermelők 30 százaléka csődbe mehet.

