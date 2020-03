Alaposan elbántak a magyar sztárrészvényekkel

Nagyot estek ma azok a részvények, amiknek az árfolyama a 2016-2019-es időszakban még azért emelkedett, mert Mészáros Lőrinc részesedést vásárolt bennük. Miközben azok működése, és több esetben tulajdonosi struktúrája is átalakult az elmúlt években, egy közös van bennük: a 2018 áprilisi önkormányzati választások óta folyamatosan esik az árfolyamuk.

Az Opus nagytulajdonosa közvetlen és közvetett tulajdonrészén keresztül még mindig Mészáros Lőrinc, aki közvetlenül 24,6 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a vállalatban. A cég árfolyama a 2018 április 8-i parlamenti választást követően történelmi csúcsra emelkedett, egészen 810 forintig emelkedett, ma pedig már 180 forintig esett, vagyis a választások óta a mai több mint 10 százalékos eséssel elveszítette értékének 78 százalékát.

Az Appeninn tulajdonosi összetétele átalakult az elmúlt években, az Opus részesedését eladta a BDPST-nek, Mészáros Lőrinc azonban közvetetten, a Konzum II. Ingatlanbefektetési Alapon keresztül még mindig jelen van tulajdonosként. Az Appeninn csúcsa nem a 2018 választásoknál, hanem 2017 novemberében volt, a 2017-es csúcs óta a mai több mint 10 százalékos zuhanással már 77 százalékot esett, a 2018-as választások óta 66 százalékot zuhant.

A 4iG is korábban a Mészáros-cégek közé tartozott, azóta viszont alaposan átalakult a tulajdonosi struktúra, a vállalat nagytulajdonosa jelenleg Jászai Gellért. A 4iG csúcsa is a 2018-as választások után volt, 1182 forinton is állt az árfolyam, ma pedig 350 forintig esett, vagyis a csúcsról a mai 20 százalék feletti eséssel már 70 százalékot veszített az értékéből a 4iG.