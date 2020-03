Micsoda hét, történelmi árcsökkenés a hazai benzinkutakon

A világ nagy kőolajkitermelői nem tudtak megállapodni a kitermelés csökkentéséről, ráadásul Szaúd-Arábia árháborút indított, ezek miatt zuhant 1991 óta nem látott mértékben a hét elején az olaj ára. Ennek természetesen hatása van a hazai üzemanyagárakra is, ritkán látott áresés jöhet a hazai kutakon.

1991 óta nem látott mértékben zuhant a hét elején az olaj ára, miután a világ nagy olajkitermelői nem tudtak megállapodni a múlt hét végén a kitermelés csökkentéséről, erre pedig Szaúd-Arábia árháborút indított. Az olajkartell múlt hét csütörtökön és pénteken ülésezett Bécsben, hogy megállapodjanak a koronavírus keresleti oldalra gyakorolt sokkhatásának kezeléséről. Múlt hét pénteken azonban a szaúdiak és az oroszok nem tudtak megállapodásra jutni, így új megállapodás hiányában gyakorlatilag minden olajhatalom annyi olajat termel ki, amennyit szeretne. Miközben már eddig is túlkínálatos volt az olajpiac, a múlt hét végi eseményekkel még inkább túlkínálatossá válik, ráadásul a szaúdiak az értékesítési áraikat is jelentősen csökkentették, ezekre a hírekre reagált az olaj ára közel 3 évtizede nem látott zuhanással.

Az olajár zuhanást követően várható volt, hogy a hazai üzemanyagárak jelentősen csökkennek. Mint ahogy tegnapi cikkünkben írtuk, amennyiben a finomított termékek árának változásából indulunk ki, akkor masszív, akár 20 forintnál is nagyobb árcsökkenés is indokolt lehet a hazai kutakon, viszont a Mol most pénteken ennél kisebb mértékben csökkentheti az árakat.

A holtankoljak.hu információi szerint pénteken tovább csökken az üzemanyagok ára, a 95-ös benzin átlagára bruttó 10 forinttal 348 forintra csökken, míg a gázolaj literenkénti átlagára szintén 10 forinttal 360 forintra csökken majd. A pénteki árak alapján a gázolaj literenkénti átlagára 12 forinttal, vagyis 3,4 százalékkal drágább a benzinénél.

Nagyon ritka egyébként az ilyen mértékű üzemanyagár-csökkentés, a 2000 eleje óta gyűjtött adataink alapján a benzin 10 forintos árcsökkenése a harmadik legmagasabb érték, ennél nagyobb csökkenés csak 2005-ben és 2000 végén fordult elő.

A gázolaj esetében a 10 forintos árcsökkenés minden idők 5. legnagyobb árcsökkenése.

